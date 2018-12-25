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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۶

پنجم دی‌ماه؛

کارگاه عکاسی خبری در همدان برگزار می‌شود

کارگاه عکاسی خبری در همدان برگزار می‌شود

همدان - کارگاه عکاسی خبری با حضور عبدالرحمن رافتی، عکاس خبری و مستندنگار همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه عکاسی خبری با هدف آشنایی با عکاسی خبری، سبک‌های خبری و تهیه گزارش تصویری فردا پنجم دی ماه در انجمن سینمای جوانان استان همدان برگزار خواهد شد.

این کارگاه با هدف آشنایی علاقمندان کارگاه عکاسی خبری در همدان برگزار می‌شود و شرکت در کارگاه عکاسی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

جوانان علاقمند به ادامه فعالیت در حرفه عکاسی می‌توانند از تجربیات عکاسی در این کارگاه بهره‌مند شوند.

این کارگاه عکاسی خبری با حضور عبدالرحمن رافتی، عکاس خبری و مستندنگار همدان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4495392

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