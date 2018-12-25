تسهیلات اشتغال روستائی به ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست بعدازظهر سه شنبه در سفر به کهگیلویه و بویراحمد در جمع مردم روستای عزیزی شهرستان بویراحمد افزود: ۱۲ هزار میلیارد تومان با عاملیت چهار بانک برای اشتغال روستایی اختصاص یافته بود که بیش از ۹۰ درصد این اعتبارات در کهگیلویه و بویراحمد جذب شده است.

وی با بیان اینکه توسعه یافتگی کمتر برخی استانها به دلیل عقب ماندگی تاریخی در دوران ستم شاهی بوده است، گفت: در راستای توسعه استان، مهمترین موانع در مسیر توسعه و اتمام پروژه های نیمه کاره و آخرین وضعیت پروژه های مصوب گذشته توسط یک تیم اقتصادی بررسی می شوند.

دین پرست تصریح کرد: پروژه آبرسانی به چهار شهر دهدشت، سوق، لنده و چرام به دلیل کمبود اعتبار تا کنون ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به پیشرفت پروژه سد تنگ سرخ اظهار داشت: سد مخزنی تنگ سرخ نیز تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که ما در راستای تسریع در اجرای این پروژه تلاش می کنیم.

دین پرست با تاکید بر اینکه یکی از اهداف ما رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی متوسط به بالا است، اظهار داشت: به صورت ویژه مشکلات این واحدها را در سطح ملی پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: مسئولان استان نیز باید پنج پروژه مهم استان را که به دلیل کمبود اعتبار اجرای آن متوقف شده را شناسایی و در راستای رفع مشکلات، اطلاعات پروژه را ارائه دهند.

دین پرست یادآور شد: مقام معظم رهبری نیز با توجه به نامه رئیس جمهور با تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار موافقت کردند که تاکنون ۵۰ درصد این مبلغ تخصیص یافته است.

معاون اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: ظرفیتها و پتانسیلهای مختلف استان باید به درستی احصاء شده و در این راستا از تبلیغات میدانی در سطح کلان استفاده شود.