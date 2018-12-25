غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اینکه ۲۱ خرده فروش مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند، گفت: این تعداد خرده فروش مواد مخدر با فعالیت ۱۵ اکیپ عملیاتی در سطح استان انجام شد.

وی بیان کرد: با هماهنگی مقام قضایی ۱۵ منزل که در تهیه و توزیع مواد مخدر نقش داشتند بازرسی شدند که در هفت منزل پلمپ و ۲۱ خرده فروش دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

غلامزاده با بیان اینکه چندین دستگاه خودرو و موتورسیکلت که در امر توزیع مواد مخدر نقش داشتند توقیف شدند، افزود: در این راستا تعداد قابل توجهی وسایل تهیه و توزیع مواد صنعتی و سنتی کشف شد.

وی بیان کرد: بازرسی در محورهای ورودی استان چهارمحال و بختیاری در راستای مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار گرفت.