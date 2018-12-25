یک میلیون و ۲۹ هزار دلار صنایع دستی از قم صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: میراث فرهنگی داشته‌های قدیمی و کهن را شامل می‌شود و وظیفه میراث فرهنگی حفظ و سیانت از این میراث است.

وی گفت: از چهارم تیرماه تاکنون در خصوص حفاظت و مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی آنچه به عنوان تعهد برای استان قم در نظر گرفته شد ۳۰ قلم بوده است که ما ۵۰ قلم را مرمت کردیم یعنی ۷۰ درصد از قلمروی خود پیش هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم عنوان کرد: هزار مورد در راستای مرمت میراث تاریخی در نظر گرفته شده بود که تاکنون بیش از ۱۰۰ قلم مرمت شده است.

وی گفت: از آغاز مدیریت اینجانب تا پایان دوره مالی یعنی آخر تیرماه حدود ۱۹ قرار داد با بیش از ۶ میلیارد تومان باقی مانده بود که اگر تا پایان سال مالی قرار داد را اجرایی نمی‌کردیم به خزانه کشور باز می‌گشت که ظرف مدت ۲۳ روز علاوه برنوشته شدن قراردادها به اجرای فاز پرداخته و مبلغ را داخل استان نگه داشتیم و اکنون حجم با ریال برابر است و هیچ مشکلی نداریم.

یزدانی اظهار کرد: ثبت آثار غیر محمول برای استان پنج مورد عدد گذاری شده بود که عملکرد ما ۱۱ مورد بوده است.

وی با بیان اینکه تلاش چندانی برای ثبت آثار طبیعی انجام نشده بود، افزود: ۲ مورد تعهد ثبت آثار طبیعی داشتیم که با تلاش انجام گرفته ۱۵ مورد اجرا شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم بیان کرد: در زمینه ثبت میراث ناملموس هدف برای این استان چهار مورد بود که عملکرد میراث ۴۰ مورد بوده است.

وی با بیان اینکه ۱۴ پروژه در خصوص حریم آثار تاریخی در دست اجرا داریم، افزود: در زمینه حریم آثار تاریخی برای سه اثر باید تعیین حریم می‌کردیم که با تلاش این اداره کل برای چهار اثر تعیین حریم شد.

یزدانی بیان کرد: در بحث میراث فرهنگی ۳۱۵ هکتار حریم بافت تاریخی مشخص شده بود اما با توجه به اینکه عدم اختصاص ضوابط خاصی برای این حریم، رفتار مناسبی با آن انجام نمی‌گرفت که طی این مدت با همکاری‌های انجام گرفته با دستگاه‌های مربوطه تا پایان سال ضوابط حریم را دریافت می‌کنیم و برای ابلاغ به استان اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

صنایع دستی مغفول مانده است

وی گفت: با توجه به اینکه صنایع دستی مغفول مانده و برخی از رشته‌های این بخش در مرز انقراض قرار گرفته بودند در این زمینه به زنده سازی اقدام کردیم و پویایی ایجاد شد و ۲۲۴ نفر در این رشته آموزش‌های لازم را دیده و فعالیت خود را آغاز کردند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم با بیان اینکه ۱۰۵ پروانه در بخش صنایع دستی صادر شده است، افزود:در بحث پروانه‌های دارای اعتبار در زمینه صنایع دستی ۹ مورد عددگذاری شده بود که ۵ مورد را تاکنون انجام داده‌ایم.

وی بیان کرد: صادرات صنایع دستی قم از تیرماه امسال تا کنون یک میلیون و ۲۹ هزار دلار بوده که تا کنون ۷۰۰ هزار دلار آن محقق شده است.

یزدانی با اشاره به راه اندازی بازارچه های دائمی در این شهر افزود: یک بازارچه برای این شهر پیش بینی شده بود که با توجه به میزان و حجم بالای زائرپذیری در این استان و به ویژه اینکه بخش مناسبی از زائران خارجی هستند ایجاد چهار بازارچه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این زمینه با نمایندگان استان قم در مجلس شورای اسلامی صحبت‌های لازم انجام شد و بودجه طراحی را از تهران آغاز کردیم و یکی از بازارچه‌ها طراحی شده و برای شورای شهر ارائه داده‌ایم تا پس از انجام بررسی لازم مکان را اعلام کنند تا اجرایی کنیم و برای سه مورد دیگر نیز امسال در حال پیگیری هستیم.

وی بیان کرد: ۴۲ میلیارد تومان توافق مشارکتی این اداره را گرفته‌ایم و تاکنون یک میلیارد تومان وارد استان شده و ۳۰۰ میلیون تومان اولیه را نیز درخواست کرده‌ایم که در سیکل پرداخت قرار گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم در خصوص فعالیت‌های انجام گرفته در زمینه گردشگری افزود: میزان جذب سرمایه در این زمینه ۹ میلیارد ریال بوده است که ۵۰ میلیارد ریال را جذب کردیم و باید در این زمینه ۱۲ پروژه را افتتاح می‌کردیم اما ۱۵ پروژه را افتتاح کردیم.

وی با اشاره به بهره‌برداری از چهار هتل از تیرماه تاکنون افزود: در زمینه شناخت مناطق روستایی ۴۵ درصد هدف گذاری شده بود که کل آن تحقق پیدا کرده است.

یزدانی بیان کرد: در زمینه اشغال تخت اقامتی ۶۵ درصد هدف استان قم بوده است که ۸۰ درصد سطح اشغال بوده و پیشرفت ۲۰ درصدی داشته است.

وی گفت: هدف گذاری انجام گرفته برای ارائه آموزش به شاغلین چهار درصد بوده اما پیشرفت پنج درصدی داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم اظهار کرد: در گذشته برای احداث اقامت‌های برون گردی هدف گذاری خاصی نداشتیم اما طی چند ماه گذشته یک واحد برون گردی افتتاح شد و سه واحد نیز به زودی افتتاح می‌شود که در این زمینه پیشرفت چهار برابری داشته‌ایم.

از ابتدای سال تاکنون چهار هزار و ۱۰۰ مورد ایجاد اشتغال داشته‌ایم

وی گفت: برای کسانی که در بخش‌های روستایی و برون گردی قصد فعالیت دارند، فراخوان عمومی داده شده است و مجوز اولیه ظرف یک هفته در صورت احراز شرایط صادر می شود، ضمن اینکه به دنبال پرداخت تسهیلات خاص از این بخش هستیم.

یزدانی با بیان اینکه هزار و ۹۹ نفر بر اساس استاندارد در سه حوزه میراث فرهنگی از تیرماه تاکنون ایجاد اشتغال داشته‌ایم، افزود: از ابتدای سال تاکنون چهار هزار و ۱۰۰ مورد ایجاد اشتغال داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای ستاد رونق تولید و اشتغال در نظر گرفته شده بود، افزود: تاکنون ۴۴ نفر برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها با مبلغ یک میلیارد و نیم معرفی کرده‌ایم که البته بانک‌ها نیز همکاری لازم را دارند و ۸۰ میلیارد تومان پرونده آماده ارجاع به بانک داریم.

وی ادامه داد: حدودا چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تاکنون پرداختی داشتیم که باقی هم آماده است که زمانی که بانک‌ها به مستندات لازم برسند پرداخت می‌کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی در استان قم رتبه اول را در جذب سرمایه داشته است.