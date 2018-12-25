واکنش رئیس اجرایی افغانستان به حمله کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان امروز سه‌ شنبه در سخنانی در مراسمی در کابل گفت: حادثۀ دیروز در شهر کابل یک تراژدی دردناک بود که از شهروندان بی‌ گناه کشور قربانی گرفت.

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در این خصوص گفت: نزد حکومت و مردم افغانستان مسئول این جنایت گروه تروریستی طالبان و کشور حمایت کننده آنان است. گروهی که جرأت مذاکره رودر رو با حکومت و مردم افغانستان را ندارد و از کشتن شهروندان و ریختن خون بی‌ گناهان دریغ نمی‌ کند.

عبدالله عبدالل ضمن محکوم کردن این حادثه خونین تصریح کرد: طالبان جنایتکاری است که دست به قتل و جنایت می‌ زند و مسئولیت این اَعمال ضد بشری را برعهده می‌ گیرد. آنان باید بدانند که هرگز به اهدافشان نخواهند رسید.

این درحالیست که «وحید مجروح» سخنگوی وزاررت کشور افغانستان ساعاتی پیش اعلام کرد که بر اثر حمله روز گذشته تاکنون ۴۳ نفر کشته و ۲۶ نفر به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

وی افزود این آمار نهایی نیست و امکان افزایش آن وجود دارد.

این حمله عصر روز گذشته حوالی ساعت ۳:۱۵ آغاز شد که ابتدا یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی وزارت کار و امور اجتماعی کابل منفجر شد و سپس مهاجمان وارد ساختمان این نهاد شدند که درگیری تا ۷ ساعت بعد ادامه داشت.

هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.