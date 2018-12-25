۸ تیم دوچرخه سواری خارجی به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند

حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هشت تیم خارجی دوچرخه سواری به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند، اظهار داشت: این تیم های خارجی برای شرکت در مسابقات بینالمللی دوچرخهسواری کوهستان به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند.
وی بیان کرد: ورزشکاران خارجی از کشور های عمران، بحرین، ترکیه، اسلواکی و... به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند.
مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این رقابتها در اردیبهشتماه ۹۸ برگزار میشود، افزود: این مسابقات در دو رشته سطح کلاس سه جهانی و یک رشته سطح کلاس دو برگزار می شود.
وی بیان کرد: این رقابت ها در شهر بروجن چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
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