۸ تیم دوچرخه سواری خارجی به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند

حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هشت تیم خارجی دوچرخه سواری به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند، اظهار داشت: این تیم های خارجی برای شرکت در مسابقات بین‌المللی دوچرخه‌سواری کوهستان به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند.

وی بیان کرد: ورزشکاران خارجی از کشور های عمران، بحرین، ترکیه، اسلواکی و... به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این رقابت‌ها در اردیبهشت‌ماه ۹۸ برگزار می‌شود، افزود: این مسابقات در دو رشته‌ سطح کلاس سه جهانی و یک رشته‌ سطح کلاس دو برگزار می شود.

وی بیان کرد: این رقابت ها در شهر بروجن چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.