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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۸

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

۸ تیم دوچرخه سواری خارجی به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند

۸ تیم دوچرخه سواری خارجی به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند

شهرکرد- مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: هشت تیم خارجی دوچرخه سواری به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند.

حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هشت تیم خارجی دوچرخه سواری به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند، اظهار داشت: این تیم های خارجی برای شرکت در مسابقات بین‌المللی دوچرخه‌سواری کوهستان به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند.

وی بیان کرد: ورزشکاران خارجی از کشور های عمران، بحرین، ترکیه، اسلواکی و... به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند.

 مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این رقابت‌ها در اردیبهشت‌ماه ۹۸ برگزار می‌شود، افزود: این مسابقات در دو رشته‌ سطح کلاس سه جهانی و یک رشته‌ سطح کلاس دو برگزار می شود.

وی بیان کرد: این رقابت ها در شهر بروجن چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

کد مطلب 4495421

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