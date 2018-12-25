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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۴۴

تعداد قربانیان واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد به ۹ نفر رسید

تعداد قربانیان واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد به ۹ نفر رسید

رئیس اورژانس تهران از افزایش تعداد کشته شدگان حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات به ۹ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر رئیس اورژانس تهران از افزایش تعداد کشته شدگان حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات به ۹ نفر خبر داد.

پیمان صابریان با اعلام این خبر افزود: یکی دیگر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات تهران که در بیمارستان رسول اکرم بستری بود جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس تهران نام قربانی نهم حادثه را سارا رادمنش اعلام کرد.

ظهر امروز یک اتوبوس جا به جایی دانشجویان در معابر داخلی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات از مسیر خود خارج و واژگون شده که منجر به فوت ۹ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر از سرنشینان آن شد.

کد مطلب 4495435

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