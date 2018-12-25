فرصت یک هفته ای به پوشاک فروشان شمیران برای جمع آوری پوشاک برند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله صادقی، بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: افت اشتغال و بیکاری در واحدهای صنفی پوشاک به دلیل مشکل ارزی و تأمین مواد اولیه افزایش یافته است.

وی اولویت در واحدهای تولیدی را تأمین مواد اولیه برای واحدهای صنفی پوشاک دانست و افزود: با تامین مواد اولیه امکان رقابت و حفظ میزان تولید برای واحدهای صنفی و تولیدی فراهم می شود.

رییس سازمان صمت استان تهران از شناسایی محل های عرضه پوشاک برند و قاچاق به ویژه در واحدهای شمال تهران و شمیرانات خبر داد و گفت: به این واحدها یک هفته برای جمع آوری البسه قاچاق و برند فرصت داده شده است.

وی ادامه داد: پس از طی شدن این فرصت کالاهای قاچاق و برند به اداره اموال تملیکی و کالاهای قاچاق ارسال می شود.

صادقی گفت: طی ٩ ماه نخست سالجاری بیش از ۵ هزار بازرسی از واحدهای صنفی پوشاک در تهران و ۲۵ هزار مورد بازرسی در شهرستان های استان انجام شده است.

رییس سازمان صمت استان تهران افزود: در سال ٩٦ تعداد ٣٠ هزار و ٥٣٠ مورد بازرسی از واحدهای عرضه پوشاک کیف و کفش در استان تهران انجام شده است و برای یک هزار و ۳۵۱ مورد پرونده تشکیل شده که ارزش آن ١٢٥ میلیارد ریال است.