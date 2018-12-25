پیام تسلیت ولایتی در پی حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در پی حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان که ظهر امروز در واحد علوم و تحقیقات اتفاق افتاد، دکتر علی اکبر ولایتی رئیس هیأت موسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با صدور پیام تسلیت، جان باختن تعدادی از دانشجویان این دانشگاه را به خانواده های آنها تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل و سلامتی کرد.
در متن پیام دکتر ولایتی آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
قال رسولالله (ص): إِذَا جَاءَ اَلْمَوْتُ طَالِبَ اَلْعِلْمِ وَ هُوَ عَلَی هَذِهِ اَلْحَالِ مَاتَ شَهِیداً
امروز خبری تلخ و جانکاه دل تکتک اعضای خانواده بزرگ دانشگاه را به درد آورد. عزیزترین فرزندانمان، دانشجویان متعهد و تلاشگرمان در حادثه تصادفی دلخراش جانشان را از دست داده و تعدادی نیز مجروح شدند.
زبان از بیان هر واژهای در این مصیبت قاصر است و هیچ کلامی گویای تألم و تأثر نیست. بنده در این غم با فرد فرد خانوادههایشان شریکم و عاجزانه از درگاه احدیت برای بازماندگان صبر و برای مجروحین شفای عاجل مسألت دارم.
بر مدیران و مسئولین واجب و فرض است علاوه بر پیگیری کامل علل حادثه، تمام توان و تلاش لازم برای کاستن از آلام بازماندگان و نیز استفاده از کلیه امکانات برای تسریع درمان و بهبودی جسمی و روحی فرزندان برومند جامعه علمی کشور را مبذول دارند.
نظر شما