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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۲۶

محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی شاهرودی

محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی شاهرودی

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع پیکر آیت‌الله هاشمی شاهرودی را اعلام کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ حسن عابدی درباره محدودیتهای تردد وسایل‌نقلیه در مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌ الله هاشمی شاهرودی گفت: فردا در اطراف مصلی تهران محدودیت توقف وجود دارد؛ توقف وسایل‌نقلیه در طول خیابان شهید بهشتی حد فاصل خیابان قنبرزاده تا بزرگراه مدرس، طول خیابان پاکستان در هر دو ضلع و مسیر شمال به جنوب خیابان قنبرزاده ممنوع است و این مسیرها امشب کاملاً پاک‌سازی می‌شود.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: تردد وسایل‌نقلیه سنگین و نیمه‌سنگین در محورهای اطراف مصلی تا پایان مراسم ممنوع است.

وی درباره محل مجاز برای توقف وسایل‌نقلیه گفت: پارکینگ لجستیک ارتش تنها پارکینگ پیش‌بینی شده است که در ضلع جنوبی مصلی واقع شده و در ورودی این پارکینگ نیز از خیابان شهید مفتح، شهید نقدی است.

کد مطلب 4495440

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