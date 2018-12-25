به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ حسن عابدی درباره محدودیتهای تردد وسایلنقلیه در مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: فردا در اطراف مصلی تهران محدودیت توقف وجود دارد؛ توقف وسایلنقلیه در طول خیابان شهید بهشتی حد فاصل خیابان قنبرزاده تا بزرگراه مدرس، طول خیابان پاکستان در هر دو ضلع و مسیر شمال به جنوب خیابان قنبرزاده ممنوع است و این مسیرها امشب کاملاً پاکسازی میشود.
جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: تردد وسایلنقلیه سنگین و نیمهسنگین در محورهای اطراف مصلی تا پایان مراسم ممنوع است.
وی درباره محل مجاز برای توقف وسایلنقلیه گفت: پارکینگ لجستیک ارتش تنها پارکینگ پیشبینی شده است که در ضلع جنوبی مصلی واقع شده و در ورودی این پارکینگ نیز از خیابان شهید مفتح، شهید نقدی است.
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