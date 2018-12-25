حماسه ۹ دی جان تازه ای به انقلاب اسلامی بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت یوم الله ۹دی در مسجد ۱۴ معصوم(ع) منطقه امرآباد بیان کرد: مردم در روز تاریخی ۹ دی ولایت مداری، استقامت و شکست دشمن را به خوبی ثابت کردند.

وی گفت: روز بزرگ ۹ دی، جریان انقلابی و اسلامی با شکوهی می باشد که دشمن را در توطئه های شومش ناکام ساخت.

رئیس ستاد یوم الله ۹دی استان تهران افزود: این روز در حقیقت ولایت مداری و حرکت مردم در خط آرمان های امام خمینی(ره) را ترسیم کرد و نشان داد مردم در هیچ شرایطی دست از ارزشهای انقلابی و ولایت برنمی دارند و همیشه در مسیر انقلاب حرکت می کنند.

وی تاکید کرد: ۹ دی آیینه تمام نمای حضور یک ملت در کنار رهبری و مرجعیت است و این روز همواره در تاریخ انقلاب ماندگار خواهد بود.

محمودی با اشاره به حضور مردم در تجمع ۹ دی خاطرنشان کرد:در این روز مردم با ولایت فقیه تجدید بیعت کردند و نشان دادند که در هیچ شرایطی رهبری و انقلاب را تنها نمی گذارند و دشمن در این عرصه ناکام خواهد بود.

وی اضافه کرد:رهبر آگاه انقلاب اسلامی با درایت و دور اندیشی نسبت به جریانهای مختلف، همواره در مسائل مهم کشور که برای مردم نگرانی ایجاد می کرد، هوشمندانه به سخنرانی و راهنمایی پرداختند و اجازه سواستفاده دشمنان از فرصت ها را به کسی ندادند.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به رویداد بزرگ ۹ دی در شکل گیری انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد :حماسه مردم ورامین در ۹دی و جریان اغتشات در سال۱۳۸۸، به انقلاب اسلامی مان جان تازه ای بخشید و جان فشانی و حضور موثر مردم در صحنه، پایبندی به مرجعیت و رهبری را نشان داد.

وی گفت: مردم شریف و همیشه در صحنه دیار۱۵ خرداد همواره در جریانهای بزرگ تاریخی و انقلابی در کنار مرجعیت، پیروی از مکتب تشیع را اثبات کردند و نباید این روزهای ارزشمند به فراموشی سپرده شود و با غفلت از یاد برود.