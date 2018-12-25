بزرگترین سیستم جامع نرم افزاری دریایی هوشمند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر پسنده شامگاه سه شنبه در نشست مشترک معاونین دریایی کشور در بندرامیرآباد افزود: سیستم جامع هوشمندسازی دریایی تنها تبدیل سیستم دستی به الکترونیکی نیست بلکه با اتصال به سیستم ثبت احوال کشور، داده های هویتی افراد را در اختیار داریم و از بسیاری از تخلفات جلوگیری می شود.

وی گفت: در سیستم جامع هوشمندسازی به دور از اسکن سازی های صرف که در برخی از مواقع مرسوم است؛ اطلاعات مختلف بصورت دیتا تبادل می شود.

پسنده، همچنین تقویت نیروی انسانی در برج های کنترل را هم از موارد مهم دانست و افزود: باید در جذب و تقویت این نیروها تلاش همه جانبه انجام شود تا نیروی انسانی برج کنترل بعنوان نیروی کلیدی جذب شود.

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اعلام اینکه در بخش نظارت الکترونیکی بر آبراهه های کشور هم مشاور در حال آماده کردن طرح است؛ خاطر نشان کرد: با توجه به سهم بالای سواحل کشور، کنترل سواحل بصورت فیزیکی امکان پذیر نیست.

پسنده اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، کنترل الکترونیکی سواحل از طریق راهدار، ماهواره و مانیتورینگ از موارد مهم و ضروری است که در حال انحام است.

وی همچنین گفت: ارتقاء امنیت اسناد ثبتی کشتی ها از طریق هولوگرام و لمینت از موارد قابل توجهی که در دست اقدام است تا امنیت کامل برقرار و استعلام ها الکترونیکی شده و از تخلفات، جعل و قاجاق جلوگیری شود.

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور از بندرامیرآباد بعنوان بندر مجهز و بزرگ شمال کشور نام برد که در حال توسعه است و سهم بسزایی در واردات و صادرات کالا دارد و با تقویت آن می توان شاهد توسعه بیشتر بود.