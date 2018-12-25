  1. استانها
  2. تهران
۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۲۹

استاندار تهران:

برخورد خیابانی با عرضه پوشاک قاچاق نتیجه بخش نیست

برخورد خیابانی با عرضه پوشاک قاچاق نتیجه بخش نیست

تهران- استاندار تهران گفت: برخورد خیابانی با عرضه پوشاک قاچاق نتیجه بخش نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: کالای قاچاق هم تهدید است که نمی توان از آن به راحتی گذشت و از سوی دیگر فرصتی است تا با توجه به آن بتوانیم به ارتقاء کیفیت پوشاک توجه کنیم.

وی گفت: برخورد خیابانی در سطح عرضه پوشاک قاچاق نتیجه بخش نیست و نباید انرژی در این بخش صرف شود و از سوی دیگر نباید قاچاق پوشاک را رها کرد.

بندپی با اشاره به وضعیت پایانه کامیون داران نسیم شهر در بهارستان گفت: استقرار نیروی انتظامی در پایانه نسیم شهر ضروری است و توجه به امکانات رفاهی برای ارتقاء سلامت اجتماعی لازم است.

با دستور استاندار مقرر شد، فرماندار بهارستان جلسه ای در خصوص پایانه نسیم شهر تشکیل داده و صورتجلسه آن طی یک هفته ارسال شود و با اقدامات قابل انجام هزینه ها به حداقل برسد.

کد مطلب 4495449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها