برخورد خیابانی با عرضه پوشاک قاچاق نتیجه بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: کالای قاچاق هم تهدید است که نمی توان از آن به راحتی گذشت و از سوی دیگر فرصتی است تا با توجه به آن بتوانیم به ارتقاء کیفیت پوشاک توجه کنیم.

وی گفت: برخورد خیابانی در سطح عرضه پوشاک قاچاق نتیجه بخش نیست و نباید انرژی در این بخش صرف شود و از سوی دیگر نباید قاچاق پوشاک را رها کرد.

بندپی با اشاره به وضعیت پایانه کامیون داران نسیم شهر در بهارستان گفت: استقرار نیروی انتظامی در پایانه نسیم شهر ضروری است و توجه به امکانات رفاهی برای ارتقاء سلامت اجتماعی لازم است.

با دستور استاندار مقرر شد، فرماندار بهارستان جلسه ای در خصوص پایانه نسیم شهر تشکیل داده و صورتجلسه آن طی یک هفته ارسال شود و با اقدامات قابل انجام هزینه ها به حداقل برسد.