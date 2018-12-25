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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۴۰

حسینی به مهر خبر داد:

تشکیل کمیته ویژه بررسی علل افزایش قیمت کالاهای اساسی

تشکیل کمیته ویژه بررسی علل افزایش قیمت کالاهای اساسی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته ویژه ای برای بررسی علت عدم کنترل بازار و افزایش قیمت کالاهای اساسی خبر داد.

سیدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز دستگاه های نظارتی و وزارت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافته بودند تا قیمت کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم شاهرود افزود: مقرر شد کمیته ای به ریاست بنده تشکیل شود تا با همکاری دستگاه های ذیربط گزارشی از چرخه تخصیص ارز و واردات کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار دهد و علت عدم کنترل بازار و چندنرخی بودن کالاها را گزارش کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: علاوه بر این در این کمیته پیشنهاد نمایندگان و دستگاه های مختلف در مورد اختصاص یارانه به واردات کالاهای اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حسینی تصریح کرد: باید بررسی شود تا ببینیم یارانه ای که به کالاهای اساسی اختصاص می یابد به دست چه قشری می رسد.

وی تأکید کرد: بررسی علت عدم کنترل بازار و چند نرخی بودن کالاها و ناکارآمدی دستگاه های نظارتی از وظایف این کمیته خواهد بود. باید حلقه های مفقوده ای که در زنجیره اختصاص ارز به کالاهای اساسی تا فروش کالاهای اساسی وجود دارد و موجب ناکارآمدی بازار و افزایش قیمت ها می شود، مشخص شود.

کد مطلب 4495451

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