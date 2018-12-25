تشکیل کمیته ویژه بررسی علل افزایش قیمت کالاهای اساسی

سیدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز دستگاه های نظارتی و وزارت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافته بودند تا قیمت کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم شاهرود افزود: مقرر شد کمیته ای به ریاست بنده تشکیل شود تا با همکاری دستگاه های ذیربط گزارشی از چرخه تخصیص ارز و واردات کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار دهد و علت عدم کنترل بازار و چندنرخی بودن کالاها را گزارش کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: علاوه بر این در این کمیته پیشنهاد نمایندگان و دستگاه های مختلف در مورد اختصاص یارانه به واردات کالاهای اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حسینی تصریح کرد: باید بررسی شود تا ببینیم یارانه ای که به کالاهای اساسی اختصاص می یابد به دست چه قشری می رسد.

وی تأکید کرد: بررسی علت عدم کنترل بازار و چند نرخی بودن کالاها و ناکارآمدی دستگاه های نظارتی از وظایف این کمیته خواهد بود. باید حلقه های مفقوده ای که در زنجیره اختصاص ارز به کالاهای اساسی تا فروش کالاهای اساسی وجود دارد و موجب ناکارآمدی بازار و افزایش قیمت ها می شود، مشخص شود.