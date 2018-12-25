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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۴۲

ابراز رضایت پوتین از رابطه روسیه و بلاروس

ابراز رضایت پوتین از رابطه روسیه و بلاروس

رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای بلاروسی رابطه مسکو و مینسک را موفق خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در دیدار «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس اظهار داشت که روابط بین روسیه و بلاروس با موفقیت در حال توسعه است.

پوتین گفت: من معتقدم که هر دو طرف از روابط دوجانبه راضی هستند. اقدامات لازم باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که در آینده نیز مشکلی برای این رابطه به وجود نمی آید.

وی یادآور شد که معاملات تجاری میان دو کشور نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است و این روند همچنان ادامه دارد. معاملات تجاری نسبته سال گذشته ۱۲ درصد رشد کرده است.

کد مطلب 4495457

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