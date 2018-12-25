سرلشکر صفوی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در پیامی رحلت حضرت آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی (ره)، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

متن این پیام به این شرح است:

اِنَا لله و اِنَا اِلیه راجِعون

رحلت جانگداز عالم ربانی و فقیه مجاهد، مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیت الله العظمی سیدمحمود هاشمی شاهرودی موجب تالم و اندوه فراوان است.

فقدان آن مرجع انقلابی ضایعه ای بزرگ و دردناک برای حوزه های علمیه و دو ملت شریف و بزرگ ایران و عراق به شمار می رود. ایشان یکی از ستون های فقهی، علمی و اخلاقی حوزه های علمیه و مرجع تقلید بیدار و روشنبین برای ملت ایران و عراق بود.

حضور و نقش آفرینی آن عالم وارسته در اوان انقلاب اسلامی و همراهی با حضرت امام خمینی (ره) در آن دوران پر فراز و نشیب و ایفای مسئولیت های مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله ده سال ریاست موفق قوه قضائیه، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، از این مرجع تقلید و سالک الی الله، شخصیتی توانمند، آگاه، مدیر و مدبر ساخته بود.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی)، مراجع عظام بزرگوار و علمای اعلام، فضلا و طلاب پاکنهاد حوزه های علمیه و خاندان مکرم و فرزندان ارجمند ایشان و عموم مردم شریف ایران و عراق تسلیت و تعزیت عرض نموده و از ذات اقدس ربوبی برای آن فقیه انقلابی، مجاهد و صبور ، رحمت واسعه الهی و هم نشینی با اجداد طاهرینش را مسئلت می نمایم.



سرلشکر پاسدار سیّد یحیی صفوی

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا