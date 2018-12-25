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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۴۱

مادر سرلشکر خلبان شهید مفقودالاثر «حسین یزدان دوست همدانی» درگذشت

مادر سرلشکر خلبان شهید مفقودالاثر «حسین یزدان دوست همدانی» درگذشت

همدان - مادر سرلشکر خلبان شهید مفقودالاثر «حسین یزدان دوست همدانی» دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مادر سرلشکر خلبان شهید مفقودالاثر «حسین یزدان دوست همدانی» بعدازظهر سه شنبه چهارم دی ماه دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع پیکر حاجیه خانم اشرف یشمه ای مادر سرلشکر خلبان شهید مفقودالاثر «حسین یزدان دوست همدانی» با حضور پرسنل یگان های نظامی، مسئولین و مردم شهید پرور همدان ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۵ دی ماه در باغ بهشت همدان برگزار خواهد شد.

مراسم ختم آن مرحومه نیز از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ همان روز در حسینیه بختیاری ها شهر همدان برگزار می شود.

سرلشکر خلبان شهید مفقودالاثر «حسین یزدان دوست همدانی» از تیز پروازان همدانی در نیروی هوایی ارتش بود که در هشت سال جنگ تحمیلی حماسه های فراوانی آفرید.

کد مطلب 4495459

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