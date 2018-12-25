۹ میلیون نفر عضو تشکیلات مردمی بسیج زنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مینو اصلانی بعدظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی احیاگر هویت زن درقرن معاصر است، اظهار داشت: مهم ترین اتفاقی که در طول این ۴۰ سال از انقلاب اسلامی در حوزه زنان رخ داد احیای هویت زن مسلمان و به طبع آن احیای هویت زن در قرنی که تمام هویت و کرامت الهی او زیر سوال رفته بود، است.

وی افزود: قبل از انقلاب و در دوره رژیم پهلوی جایگاه الهی زن نادیده گرفته شده بود و از حقوق حقه خود منعش کرده بودند و صرفا به عنوان یک ابزار در دست سودجویان قرار داشتند. جنسیت زن بر انسان بودن آن غالب شده بود و به تبع آن جدایی از خانواده به اسم آزادی زن و زیر سوال بردن شانیت مادری با سرعت پیش می رفت.

اصلانی عنوان کرد: زنان در فرآیند انقلاب اسلامی با حضوری عفیفانه، محجبه و شریف نشان دادند علاوه بر زن بودن می توانند دارای خانواده مستحکم باشد و در عین حال زن در متن و مرکز جامعه قرار دارد و در حاشیه نیست و تاثیر گذار است.

وی گفت: انقلاب اسلامی این شائبه را در دنیا از بین برد که زن فقط جنسیتش مطرح است در حالی که انقلاب اسلامی نگاه بسیار متفاوتی در مورد زن دارد و آن در نظر گرفتن حق کرامت الهی است .

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور بیان داشت: در زمان مبارزات انقلاب و همچنین در زمانی که جنگ تحمیلی و دفاع مقدس شکل گرفت این زنان بودند که با حمایت های بی دریغ خود از جبهه ها عزیزان خود را بدرقه و عازم جبهه کردند. هفت هزار زن شهید تقدیم انقلاب کرده ایم و این آمار فوق العاده ای است.

حضور ۱۲۰۰۰ نویسنده زن در کشور

اصلانی تصریح کرد: قبل از انقلاب اسلامی ما به تعداد انگشتان دست نویسنده زن در کشور نداشتیم اما امروز بالغ بر ۱۲ هزار نویسنده زن فعال در سطح کشور داریم که بعضی از نویسندگان کتاب های آنها به بیش از ۱۴۰ بار تجدید چاپ رسیده است.

وی ابراز داشت: قبل از انقلاب داور زن در رشته های ورزشی نداشتیم و اگر مسابقه ای صورت می گرفت از داوران مرد استفاده می شود که اکنون ۳۶۰ درصد رشد تعلیم و تربیت زنان داور در رشته های مختلف را داریم.

اصلانی عنوان کرد: قبل از انقلاب خانم ها در دو سه رشته محدود ورزشی فعالیت می کردند و کمتر از یک انگشت دست مدل آور داشتیم اما امروز مدلهای بین المللی زنان ما بیش از۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

مسئول سازمان بسیج زنان کشور گفت: نشان دادیم انقلاب اسلامی ظرفیت های فراوانی دارد و توانسته زنانی در دامن خود پرورش دهد که در عین اینکه عفیف و شریف هستند، در میدان و آنجا که لازم باشد حضور پیدا می کنند.

۴۰ درصد کرسی های دانشگاه متعلق به زنان است

وی تا کید کرد: قبل از انقلاب تنها ۱۰ درصد کرسی های استادی دانشگاه در دست زنان بود که اکنون این رقم به بالای ۴۰ درصد رسیده است .

اصلانی با اشاره به اینکه تشکیل بسیج زنان خود یکی از دستاوردهای بزرگ ۴۰ ساله انقلاب اسلامی است، گفت: اکنون ۹ میلیون نفر به صورت داوطلب عضو تشکیلات مردمی بسیج زنان هستند که این در دنیا بی نظیر است و نزدیک ۲۰ هزار پایگاه مقاومت زنان در کشور فعال است که داوطلبانه در مسیر پیشرفت کشور، اقتصاد مقاومتی و ...فعالیت می کنند و ما در دنیا هیچ موسسه و سازمان دواطلبانه مردمی نداریم که این همه عضو داشته باشد..

وی ادامه داد: وظیفه بسیج جامعه زنان، جذب، آموزش و ساماندهی احاد زنان مسلمان داوطلب است که مایل به حضور در تشکیلات بسیج هستند و از این طریق ضمن بروز و ظهور استعدادهای خود به کشورشان خدمت کنند.

اصلانی بیان کرد: بسیج یک بستر آماده برای حرکت های جمعی، هم افزایی برای برداشتن بارهایی است که در کشور روی زمین است؛ به عنوان مثال ما در حوزه آموزش نیازمند هستیم که خانم های کشورمان دائما در حال یادگیری وآموزش برای تربیت فرزندان، مهارت های زندگی، افزایش دانش رسانه ... باشند و ما کمک شایانی به امر دائمی کردن آموزش در کشور می کنیم.