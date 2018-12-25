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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۰۱

اندونزی سیستم هشدار وقوع سونامی را به روزرسانی می‌کند

اندونزی سیستم هشدار وقوع سونامی را به روزرسانی می‌کند

دولت اندونزی اعلام کرد که درصدد است سیستم هشدار وقوع سونامی در این کشور را به روزرسانی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دولت اندونزی امروز سه شنبه اعلام کرد که سیستم هشدار وقوع سونامی در این کشور را به روزرسانی می کند.

بر اساس اعلام دولت مالزی، سیستم جدید برای هشدار پیرامون وقوع سونامی را سال آینده فعال خواهیم ساخت؛ زیرا سیستم قبلی نتوانست وقوع سونامی را پیش بینی کند.

این در حالیست که ساعاتی پیش اعلام شد که تلفات ناشی از سونامی در اندونزی به ۴۲۹ نفر افزایش یافته است.

بر اساس اعلام گاردین، شمار مجروحین نیز به ۱۴۵۸ نفر افزایش داشته است.

این سونامی که با پیشروی آب در فاصله ۲۰ متری از دریا همراه بود؛ در سواحل تنگه سوندا روی داد و صدها خانه را در خود غرق کرد.

در این میان، دستکم ۱۵۴ نفر نیز مفقود شده‌اند.

به گفته محققین، این سونامی می‌تواند نتیجه رانش سطح دریا و همچنین متاثر از جزر و مد باشد.

کد مطلب 4495469

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