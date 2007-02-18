فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به ادامه تصویربرداری مجموعه "سالهای برف و بنفشه" سعید سلطانی، حرف های دکتر اکبر عالمی استاد دانشگاه و مجری برنامه "سینما ماورا"، نگاهی به مجموعه "از نفس افتاده" قاسم جعفری و برنامه های امروز شبکه های مختلف صدا و سیما پرداخته. در صفحه تئاتر گفتگوهائی ترتیب داده با چیستا یثربی کارگردان نمایش "حیاط خلوت"، جعفر مهیاری کارگردان نمایش "خدای خوب مهربان" و در ادامه نگاهی به نمایش "واینک یحیی" به کارگردانی سیاوش تهمورث و آغاز چهارمین رویکرد بر نمایش های مذهبی میدانی یاوران حسین(ع) آمده است. نشان لژیون دونور برای کلینت ایستوود، آغاز به کار هیأت انتخاب "جایزه بزرگ شهید آوینی" و افتتاح سمپوزیوم مجسمه سازی تهران در روز دوشنبه از اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به سخنان معاونت هنری وزارت ارشاد به جامعه سینمائی اختصاص داده و در صفحه چهارم به آن پرداخته است. ارزیابی رئیس پلیس کشور از فیلم "اخراجی ها" ده نمکی و صحبت های محمدحسین لطیفی درباره داوری های جشنواره در ادامه صفحه چهارم آمده است. بخش پایانی نگاهی به جشنواره 25 فیلم فجر، 25 نکته از حاشیه و متن جشنواره بیست و پنجم و نگاهی به فیلم "فرش ایرانی" به نقل از مهر در صفحه پنجم منعکس شده است.

در صفحات سینمای جهان امروز نگاهی به فیلم های "پرستیژ"، "علم خواب"، "مرد سال"، "شب در موزه"، "احمق سالاری"، "ایراگون" و مطلبی درباره هشتمین نامزدی اسکار پیتر اوتول مورد توجه قرار گرفته است. برگزاری دهمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در صفحه فرهنگ و هنر، گفتگو با سعید شاپوری کارگردان نمایش "نور زمستانی" در صفحه تئاتر، گفتگو با علی رام نورائی بازیگر در صفحه تلویزیون و نهایتاً نارضایتی منتقدان از جشنواره برلین که در صفحه پایانی منعکس شده به کار این روزنامه پایان می دهند.

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر مضمون شناختی تولیدات تازه سینمای ایران را بررسی کرده و در صفحه دوم نگاهی دارد به زندگی هنری فرامرز پایور. در ادامه گفتگوئی با پیترچلکوفسکی، شرق شناس امریکایی را هم منعکس کرده است. برگزاری نمایشگاه کتاب و همایش پیامبر اعظم(ص) و دو جایزه برای "خون بازی" بنی اعتماد و "اخراجی ها" ده نمکی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه پایانی آمده است.

روزنامه "جام جم" در صفحه رسانه به ادامه فیلمبرداری مجموعه نود شبی "سلام" محمدرضا فرزین برای شبکه تهران و حضور صدا و سیما با 20 اثر در جشنواره پویانمائی تهران پرداخته. گزارش این روزنامه از برنامه های بخش بین الملل نمایشگاه بیستم کتاب و درخواست دبیر نخستین جشنواره شعر فجر از رسانه ها برای نقد جشنواره در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"همشهری" در صفحه شهر تماشا نگاهی دارد به اکران بعد از جشنواره فجر سینماهای تهران و یادداشتی درباره جشنواره که در ستون نگاه آمده است. اظهار امیدواری تهیه کنندگان از آغاز به کار ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سینمائی، به پایان رسیدن اجرای نمایش "اکبر آقا آکتور تئاتر" و افتتاح سمپوزیوم جهانی مجسمه سازی تهران در روز دوشنبه از اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "آینده نو" در صفحه تئاتر گفتگوئی دارد با کارگردان نمایش عروسکی "اسب جادوئی" از لهستان، یادداشتی از چیستا یثربی و گزارش نشست خبری دهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی در ادامه منعکس شده. مسعود کیمیایی و بشار اسد چهره های روز را به خود اختصاص داده اند. گزارشی از پنجمین جشنواره پویانمائی تهران در ادامه صفحه پایانی آمده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر به انتقاد شهرام ناظری از وضعیت موسیقی و گزارشی از جشنواره برلین در گفتگو با نیکی کریمی داور این جشنواره پرداخته و در ادامه گفتگوئی دارد با کامران عدل به بهانه برگزاری نمایشگاه عکاسی معماری او در گالری خاک. گفتگو با امیرشهاب رضویان کارگردان "مینای شهر خاموش"، پوران درخشنده کارگردان "بچه های ابدی"، گپی با مهدی احمدی بازیگر "تک درختها" و یادداشتی بر فیلم "خون بازی" رخشان بنی اعتماد در صفحه سینمای ایران منعکس شده است.

روزنامه "اعتماد" در صفحه سینما گفتگوئی ترتیب داده با باران کوثری، بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم فجر و در ادامه خبر رونمائی کتاب جدید رضا کیانیان و برنامه های جشنواره پویانمائی تهران را آورده. گفتگو با ثمیلا امیرابراهیمی، نقاش و یادداشتی بر نمایشگاه نقاشی او در صفحه هنر منعکس شده است. پیام معاونت سینمائی وزارت ارشاد پس از پایان جشنواره فیلم فجر به جامعه سینمائی و چند خبر مشترک با سایر مطبوعات در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه گفتگو با جلال سرفراز، شاعر و روزنامه نگار را منعکس کرده و در ادامه یادداشتی دارد بر نمایش "شب نشینی باشکوه آقاجون" به نویسندگی و کارگردانی حسین فرخی و گفتگو با کارگردان فیلم خارجی "زندگی دیگران". برگزاری همایش بزرگ تجسمی توسط گروه هفت نگاه در صفحه پایانی آمده است.

روزنامه "صدای عدالت" در صفحه هنری، پایانی بر اجرای نمایش "اکبر آقا آکتور تئاتر"، حرفهای محمدعلی کشاورز درباره سینما و تئاتر و پیام مهندس جعفری جلوه به جامعه سینمایی را منعکس کرده است.

"جوان" در صفحه سینما و تئاتر نگاهی دارد به دو فیلم "اتوبوس شب" پوراحمد و "پارک وی" جیرانی به نقل از مهر و در ادامه گفتگو با جهانگیر الماسی بازیگر نمایش "بدرود امپراطور" علی پویان و یادداشت چیستا یثربی کارگردان نمایش "حیاط خلوت" را مورد توجه قرار داده. در صفحه پایانی هم گزارشی از حضور 161 فیلم در بخش بین المللی جشنواره پویانمائی تهران، آغاز همایش تجلیل از فجرآفرینان عاشورائی و معرفی نامزدهای بخش "داستان و رمان" جشنواره شهید غنی پور منعکس شده است.

روزنامه "آفرینش" در صفحه دانشگاه هنر به پیام مهندس جعفری جلوه به جامعه سینمائی، انعکاس دیرهنگام یادداشت مازیار میری و اظهار نظر فرمانده نیروی انتظامی درباره "اخراجی ها" ده نمکی پرداخته است.

"کارگزاران" در صفحه هنر، در مطلبی 79 سال با معتبرترین جایزه سینمائی "اسکار" را مورد توجه قرار داده و در صفحه پایانی به سانسور در سینمای ایران، حرفهای احسان نراقی در فیلم مستند زندگی اش و چند خبر کوتاه پرداخته است.

و بالاخره روزنامه "همبستگی" در صفحه پایانی، خداحافظی اکبر عبدی با تئاتر و چند خبر مشترک با سایر مطبوعات را منعکس کرده است.