موقوفات رفسنجان باید در مجرای خود عمل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مجموعه امدادی، فرهنگی ورزشی هلال‌احمر با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور اظهار داشت: سرمایه‌گذاری که در چنین کارهایی مشارکت می‌کند و به میدان می آید و حمایت مسئولان را به دنبال دارد کارآمدی خوبی برای شهر به وجود می‌آورد.

وی بیان کرد: امروز در کشور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مهم هستند چون دولت بودجه ندارد و در این چند ساله گرفتاری‌هایی داشتیم که پروژه‌هایی که دولت دارد را هم در صدد واگذاری هستند. مجموعه‌هایی که ایجاد می‌شود به سرعت به بار بنشیند و اشتغال ایجاد کند که دغدغه جوانان را برطرف کند.

امام جمعه رفسنجان عنوان کرد: جمعیت هلال‌احمر جمعیتی است که پشتیبان چند ده میلیونی را دارد و ملت بزرگ ایران هم نوعدوست هم مومن و معتقد هستند و اهل احسان هستند و ما از بسیاری از کشورها در این زمینه ممتاز هستیم.

رمضانی پور ادامه داد: بحران‌ها و حوادثی که در دیگر کشورها به وجود می‌آید طول می‌کشد تا مهار شود اما در کشور ما مردم پای کار هستند و قضیه تأسف‌بار بم را اگر مردم نمی‌آمدند و هلال‌احمر را یاری نمی‌کردند شاید فاجعه عمیق‌تر می‌شد.

وی در این زمینه افزود: این موضوع نشان می دهد که مسئولان جمعیت هلال‌احمر توفیق دارند سرمایه عظیم ملی در اختیارشان است که باید به آن افتخار کنند.

امام جمعه رفسنجان با بیان اینکه موقوفه‌ای در کشور به اندازه موقوفه هلال‌احمر رفسنجان کارآمدی و کارآیی ندارد، تأکید کرد: آنچه متعلق به هلال‌احمر هست در راستای خودش باید هزینه شود و این تلاش را مسئولان جمعیت هلال‌احمر استان و شهرستان دارند.

رمضانی پور تصریح کرد: موقوفات شهرستان بیشتر در جهت درمان است رقم درشتی این موقوفات به خود اختصاص داده و درآمدهای خوبی در آینده با سرمایه‌گذاری می‌تواند داشته باشد بنده از رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور خواهش می کنم در این راستا جانانه ورود کنند که موقوفات در مجرای خودش عمل شود.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به اینکه بخشی از موقوفه شفیعی‌پور به چشم‌پزشکی اختصاص داده شده افزود: آنچه مدنظر واقف است باید صورت گیرد و در این زمینه سرعت‌عمل داشته باشند.

رمضانی پور بیان داشت: در سال‌های گذشته انحراف در مصرف درآمدهای این موقوفه ایجاد شده که تمام مسئولیتش بر عهده مسئولان قبلی است اما امسال و در ادامه هرچه درآمد هست باید صرف همان مجموعه شود.