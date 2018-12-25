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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۱۵

معاون استاندار کرمان:

نیمی از موقوفات هلال‌احمر کشور در رفسنجان است

نیمی از موقوفات هلال‌احمر کشور در رفسنجان است

رفسنجان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: ۵۰ درصد موقوفات هلال‌احمر کشور در شهرستان رفسنجان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مجموعه امدادی، فرهنگی و ورزشی هلال‌احمر رفسنجان با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور اظهار داشت: در طول سالهای گذشته زلزله های تلخی در استان کرمان به وقوع پیوسته که از جمله آنها زلزله بم، کوهبنان و راور بود.

وی افزود: امروز با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور پروژه های متعددی در استان کرمان از جمله مرکز مانیتورینگ ستاد بحران استان، شبکه بیسیم مدیریت بحران استان به عنوان نخستین استان در کشور افتتاح شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با گرامیداشت یاد قربانیان زلزله بم تصریح کرد: فردا مصادف با سالروز زلزله بزرگ و دلخراش بم است که یاد زلزله بم را گرامی می‌داریم این زلزله با همه تلخی‌ها تجربه بزرگی در بحث مدیریت بحران در اختیار مدیران استان قرار داد.

ملانوری بیان کرد: بیشترین موقوفات هلال‌احمر کشور در رفسنجان است که ۵۰ درصد موقوفات هلال‌احمر کشور را شامل می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان تصریح کرد: هم به دلیل فعالیت‌های مجموعه هلال‌احمر هم به دلیل اهمیت و جایگاه موقوفات تولیت وقف به رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور سپرده شده است

کد مطلب 4495479

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