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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۰۶

کرانچار پس از تساوی با اردن:

فوتبالمان را به حریف دیکته کردیم/ یک تیم منسجم و آماده می خواهیم

فوتبالمان را به حریف دیکته کردیم/ یک تیم منسجم و آماده می خواهیم

سرمربی تیم فوتبال امید با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر اردن گفت: می خواهیم یک تیم خوب و منسجم داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پس از تساوی یک به یک عصر سه شنبه تیمش برابر تیم اردن گفت: این مسابقه کاملا ما را به هدفمان رساند. هر دو تیم بازی محکمی را ارائه کردند اما تیمی که خودش را دیکته کرد ما بودیم اما نتوانستیم به پیروزی برسیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال از عملکرد بازیکنان راضی هستم چرا که بهترین نمایش را داشتند. آنها از نظر تاکتیکی کاملا بالغ رفتار کردند.

کرانچار ادامه داد: این بازی و دو برد برابر سوریه نشان داد که ما در مسیر خوبی قرار داریم و می خواهیم یک تیم منسجم را درست کنیم. امیدوارم با اقتدار به مرحله دوم انتخابی المپیک صعود کنیم. 

وی در مورد شرایط تیم اردن گفت: این تیم از نظر کیفیت بازیکنان از سوریه قویتر بود. در نیمه دوم هم نمایش خوبی داشتند. 

کد مطلب 4495481

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