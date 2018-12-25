نیلا و امیرعلی بیشترین فراوانی نام نوزادان در سوادکوه است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش حسنی،شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران شهرستان سواکوه، با بیان اینکه مهلت درخواست کارت ملی هوشمند تا پایان سال ۹۷ بوده و پس از آن کارت‌های ملی سابق اعتباری ندارند، بر لزوم اقدام مردم تا پایان سال جاری تأکید کرد و افزود: میزان تقاضا و صدور کارت هوشمند در شهرستان از سال ۱۳۹۰، حدود ۲۳ هزار کارت بوده و در سال ۹۷ نیز تاکنون، ۲ هزارو۵۴۵ درخواست کارت داشته‌ایم، درحالیکه این رقم باید به حدود ۱۳هزار درخواست می‌رسید.

وی تعداد ولادت در شهرستان در ۹ ماه سال ۹۷ را ۳۴۷ نفر اعلام کرد و با اشاره به مشابه سال گذشته با میزان ۳۶۷ نفر، از کاهش حدود ۲۰درصدی خبر داد و افزود: نرخ ولادت در ۹ ماه سال ۹۷، ۴/۹ در هزار بوده در حالیکه این میزان در مشابه سال گذشته ۱۰ در هزار بوده است.

حسنی با بیان اینکه در سال ۹۷ بیشترین فراوانی اسم دختر در شهرستان به ترتیب نیلا و آنیسا بوده است، بیشترین فراوانی اسم پسر را به ترتیب امیرعلی، ابوالفضل و محمدرضا اعلام کرد و گفت: اگر نامی در سامانه وجود نداشته باشد اما در فرهنگ دهخدا و معین وجود داشته و دارای معنای خوب باشد، این کار طی ۲۴ ساعت انجام خواهد شد.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان سوادکوه، با اشاره به نرخ وفات ۴.۵ در هزار در شهرستان، تعداد وفات در شهرستان طی ۹ ماه اول سال ۹۷ را ۱۴۹ نفر برشمرد و علت فوت را به ترتیب سکته‌های قلبی و مغزی، سرطان و کهولت سن اعلام کرد.

وی با اشاره به کاهش نرخ طلاق در شهرستان، میزان طلاق در شهرستان را در ۸ ماه اول سال ۹۷ تعداد ۴۱ مورد و مشابه آن را در سال ۹۶ تعداد ۴۵ مورد عنوان کرد و افزود: با توجه به ۱۶۷ مورد ازدواج در ۸ ماه اول سال ۹۶ و ۱۲۰ مورد ازدواج در ۸ ماه اول سال ۹۷، شاهد کاهش نرخ ازدواج در شهرستان بوده‌ایم.

حسنی با بیان اینکه مهلت اعلام تولد ۱۵ روز و مهلت اعلام وفات ده روز است، بر اعلام به موقع تأکید و خاطرنشان کرد: عموما در وفات مراجعه دیر انجام شده و گاهی اصلا مراجعه صورت نمی‌گیرد و از این رو، خودمان نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم، مضاف بر اینکه در صورت عدم اعلام افراد به مراجع قضایی نیز معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۷۰ هوشمندسازی ثبت در کشور آغاز شد، ادامه داد: کلیه اسناد اداره ثبت احوال شهرستان سوادکوه، به تعداد حدود ۶۸ هزار سند ولادت با هماهنگی دادگستری اصلاح و اسکن شده است و با توجه به اینکه در پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال، تمامی اسناد بارگزاری شد، افراد این امکان را دارند تا در هر شهری شناسنامه خود را تغییر دهند.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه برای تغییر شناسنامه، با هیچ دفتر پیشخوانی در شهرستان قرارداد بسته نشد، دلیل این امر را عدم استقبال مردمی و درآمد پایین مردم در شهرستان دانست و افزود: برای رعایت حال مردم شهرستان تمام این اقدامات در اداره انجام می‌شود.