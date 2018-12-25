تسلیت جهانگیری در پی واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم وتحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی، حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و جانباختن تعدادی از دانشجویان و هم میهنان را تسلیت گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه تلخ واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از هم میهنان عزیزمان شد، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

این مصیبت دردناک را به خانواده این عزیزان و همه ملت شریف ایران تسلیت می‌گویم. از خداوند بزرگ برای درگذشتگان مغفرت و رحمت واسعه الهی و برای مجروحان حادثه آرزوی شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و اجر خواستارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور