واکنش هنیه به حمله نتانیاهو به اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس حمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را محکوم کرد.

وی افزود: جنایتکار و قاتل کودکان حق ندارد که درس انسانیت بدهد. کسی که در فلسطین دست به ظلم و ترور می زند، نمی تواند که بر طرفی که مظلومین دنیا را حمایت می کند، تعدی کند. هیهات که ابرهای ظلم و جنایت نتانیاهو، خورشید حق و عدالتی حامیان مظلومان را بپوشاند و هیهات که دروغ های نتانیاهو و یاوه گویی های وی ندای حق حامی مظلومین را تحت الشعاع قرار دهد. علت حمله نتانیاهو به اردوغان، وحشت و رعبی است که این جنایتکار در آن به سبب پایداری ملت فلسطین و موفقیت جنبش های تحریم در اقصا نقاط دنیا و نیز اتهام فساد علیه نتانیاهو در جبهه داخلی این رژیم به سر می برد.

هنیه، نتانیاهو را جنایتکار و قاتل کودکان و عامل ارتکاب کشتار ضد ملت فلسطین دانست و اعلام کرد: نتانیاهو اصلا مفهوم انسانیت را نمی فهمد.