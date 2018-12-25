همایش ملی بزرگداشت ناظم الاطبا در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی عصر سه شنبه در جلسه انجمن مفاخر استان کرمان اظهار داشت: در تفاهم نامه ای که با معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضاء کردیم قرار شد با مشارکت استانداری کرمان از نظر مالی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نظر فنی اپرای عروسکی منظومه های خواجوی کرمانی برگزار شود.

وی افزود: از دیگر برنامه های این تفاهم نامه مرمت آثار موزه صنعتی، موسیقی نواحی، خانه موزه های هنر پایلوت هنری و گردشگری و...است و مقرر شد هر یک از خانه موزه های هنر به نام مخاخر کرمانی که در کرمان ساکن نیستند و در قید حیات هستند نام گذاری شوند.

فدایی عنوان کرد: همایش ملی بزرگداشت ناظم الاطبای کرمانی با همکاری انجمن مخاخر استان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی برگزارشود و کتاب های این دانشمند فاخر کرمانی توسط دانشگاه باهنر حق التالیف و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حق چاپ آنها را پرداخت کند.

استاندار کرمان ابراز داشت: باید آیین نامه ای در مورد آرامستان هنرمندان تدوین شود که تبصره، استثنا، کمیته جانبی و... نداشته و باید جامع باشد وتکلیف همه چیز روشن شود.

وی در مورد دفن هنرمندان در آرمستان هنرمندان، گفت: پارتی بازی ها و ... به این دلیل است که آیین نامه های ما جامع نیست. اگر آیین نامه ها و مقرارت جامع بود تکلیف را روشن می کرد و دیگر هیچ وقت نیاز به کمیته و سفارش نبود و تخلفی هم صورت نمی گرفت.