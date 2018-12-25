بودجه ۵۰۰میلیاردی بخش مسکن/اختصاص۱۴۰۰میلیارد برای بخش ریلی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ تقدیمی دولت به مجلس، بودجه پیش بینی شده برای وزارت راه و شهرسازی همراه با تمام دستگاه های زیرمجموعه آن ۸ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سهم ستاد وزارتخانه شامل ۶ معاونت حمل و نقل، معماری و شهرسازی، مسکن و ساختمان، توسعه مدیریت و منابع انسانی، حقوقی و پارلمانی و نهایتا معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع و همچنین ۴ مرکز توسعه و سیاست های راهبردی، ارتباطات و اطلاع رسانی، امور مجامع و نظارت بر قراردادها و مرکز حراست و تعدادی دفاتر و حوزه های دیگر به همراه ادارات کل استانی راه و شهرسازی، رقم ۲۸۷ میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان پیش بینی شده است.

دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان متولی و سیاستگذار حوزه شهرسازی و معماری، بودجه ای بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان رقم پیشنهادی دولت به مجلس به خود اختصاص داده است. این دبیرخانه در ستاد وزارتخانه مستقر است.

حوزه هواشناسی: ۱۳۳ میلیارد تومان

برای سازمان هواشناسی کشور در این جدول، ۱۱۸ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان و برای پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی ۱۴ میلیارد و ۲۱ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

حوزه حمل و نقل هوایی: ۱۵۳ میلیارد تومان

همچنین به پیشنهاد دولت، رقم مذکور در لایحه بودجه سال ۹۸ برای سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان سازمان متولی و رگولاتوری صنعت هوانوردی کشور، بالغ بر ۹۵ میلیارد تومان است. این سازمان، یک دستگاه صرفا سیاستگذار بوده و درآمد ـ هزینه ای نیست.

سهم دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری (مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور) از رقم پیشنهادی در بودجه سال آینده، بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان آمده است.

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به عنوان دستگاه درآمد ـ هزینه ای در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال آتی، ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. پروازهای عبوری از آسمان ایران و ارائه خدمات فرودگاهی و ناوبری هوایی به شرکت های هواپیمایی دو منبع عمده درآمدی شرکت فرودگاه‌ها است.

برای شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز در لایحه بودجه سال آتی ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این شرکت، یک دستگاه دارای درآمد از محل ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی است.

حمل و نقل ریلی: ۱۴۰۰ میلیارد تومان

شرکت راه آهن نیز به عنوان متولی صنعت حمل و نقل ریلی در جدول بودجه پیشنهادی سال آتی، با رقمی بیش از هزار و ۳۹۸ میلیارد و ۹۵۱ میلیون تومان، یکی از دستگاه های دارای ارقام بالا در میان دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه سال ۹۸ محسوب می شود. گفتنی است این شرکت علاوه بر داشتن وظایف سیاست گذاری، دو وظیفه توسعه زیرساخت های ریلی (عمرانی) و حمل کالا بر روی شبکه ریلی را هم داراست. این شرکت از محل حق دسترسی به ریل (صرفا باری و نه مسافری) دارای درآمد است.

حمل و نقل جاده ای: ۱۷۰۰ میلیارد تومان

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان نهاد بالادستی بخش حمل و نقل جاده ای کشور، با داشتن رقمی بالغ بر ۱۶۹۲ میلیارد و ۴۵۴ میلیون تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، قرار است به رتق و فتق فعالیت های حوزه حمل و نقل جاده ای بپردازد. یکی از بزرگترین وظایف این سازمان، تعمیر و نگهداری راه های اصلی، فرعی و روستایی است. بالغ بر ۳۲۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور داریم که اصلاح آنها نیاز به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

بخش مسکن: ۵۲۴ میلیارد تومان

شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان دستگاه متولی مدیریت ساخت و ساز و فروش عرصه و اعیانی واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی در شهرهای جدید در لایحه بودجه سال آتی ۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است.

سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات عمومی و دولتی نیز به عنوان سازمان متولی ساخت و ساز ساختمان های دولتی شامل بیمارستان های دولتی، حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مصلای امام خمینی (ره)، پروژه توسعه مجلس شورای اسلامی و چند سازه دیگر دولتی در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ با ۱۸۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون تومان، توانسته بخشی از بودجه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال آینده را به خود اختصاص دهد.

بودجه پیشنهادی شرکت بازآفرینی شهری نیز که قرار است وظیفه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و نابه سامان شهری را عملیاتی کند، با رقم ۲۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس عرضه شده است.

بودجه بخش احداث زیرساخت های حمل و نقلی: ۴ هزار میلیارد تومان

مهم ترین بخش بودجه ای وزارت راه و شهرسازی به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با رقم پیشنهادی بالغ بر ۴ هزار و ۴۰ میلیارد و ۶۶۲ میلیون تومان اختصاص دارد که نزدیک به ۵۰ درصد کل بودجه این وزارت خانه را شامل می شود.

این شرکت موظف به احداث زیرساخت های حمل و نقلی در دو حوزه جاده ای (آزادراهی، بزرگراهی و راه های اصلی، فرعی و روستایی) و ریلی است.

پروژه احداث خط آهن چابهار ـ زاهدان به عنوان یکی از اصلی ترین پروژه های عمرانی و زیرساختی در دست احداث کشور است که از سوی این شرکت اجرا می شود. چند پروژه دیگر آزادراهی و راه آهنی دیگر نیز در حوزه وظایف شرکت ساخت می گنجد. این شرکت درآمدی نداشته و تماما بر اساس بودجه هایی که به آن داده می شود، مکلف به احداث زیرساخت های حمل و نقلی است.

همچنین بودجه پیشنهادی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان بازوی مطالعاتی و پژوهشی فعالیت های وزارت راه و شهرسازی برای سال آینده ۱۳۹ میلیارد و ۷۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مقایسه با بودجه سال های ۹۷ و ۹۶ وزارت راه و شهرسازی

بودجه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۸ نسبت به سال جاری که با رقم ۷ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد شد، با رشد ۶.۵ درصدی مواجه شده است.

همچنین بودجه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۶، رقمی بالغ بر ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با بودجه پیشنهادی سال ۹۸، از تفاوت معناداری برخوردار نیست.