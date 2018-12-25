به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه‌شنبه در نشست شورای عالی حوزه علمیه استان بوشهر با تسلیت به مناسبت ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار داشت: آیت الله شاهرودی شخصیتی بزرگ و عالمی مجاهد بود.

وی با اشاره به سوابق مبارزاتی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلح نظام خاطرنشان کرد: آیت الله هاشمی شاهرودی با تبعیت از استادش سید محمد باقر صدر، در سنین جوانی به فعالیت در حوزه علمیه نجف و مقابله با حکومت صدام پرداخت.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: هاشمی شاهرودی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بر اثر فشار حکومت صدام، با توصیه سید محمد باقر صدر به ایران آمد و به مبارزه علیه رژیم بعثی صدام پرداخت.

وی به سوابق درخشان مسئولیتی آیت‌الله هاشمی شاهرودی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: مراسم ارتحال آیت الله شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلح نظام روز چهارشنبه در مدارس علمیه استان برگزار می‌شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز نهم دیماه خاطرنشان کرد: باید با همکاری و مشارکت همگانی مراسم روز نهم دی‌ماه باشکوه و با حضور حداکثری برگزار شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: با توجه به اینکه دشمن بر این روز برنامه ریزی ویژه ای دارد که تا حضور مردم را در صحنه کمرنگ جلوه دهد باید همه مردم و به ویژه روحانیت نسبت به حضور در این برنامه در سطح استان اهتمام ویژه ای داشته باشند.

امام جمعه بوشهر خواستار حضور طلاب در برنامه‌های محوری مراسم ۹ دی شد و افزود: کلاس‌های درس در زمان برگزاری مراسم محوری در سطح شهرستان‌ها تعطیل خواهد بود اما در دیگر ساعات این کلاس‌ها منعقد باشد.