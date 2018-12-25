مقبره ناظم الاطبای کرمانی بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده عصر سه شنبه در جلسه انجمن آثار مفاخر فرهنگی استان کرمان اظهار داشت: رکن اصلی انجمن مفاخر استان کرمان کمیته علمی آن است و دستورکارهای انجمن و موارد مرتبط در کمیته علمی بررسی می شود.

وی افزود: کمیته علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با ترکیب جدید خود از سال ۹۵ شروع به کار کرد و یک تیم علمی و دانشگاهی است که توانسته نتایج پرباری طی دو سال گذشته داشته است.

علیزاده تاکید کرد: علاوه بر برگزاری همایش ملی ناظم الاطبا در کرمان برنامه های دیگری از جمله ساخت و جانمایی تندیس، نام گذاری یکی از اماکن عمومی شهر کرمان با کمک شهرداری به این نام و نصب یادمان در محل مقبره ناظم الاطباء در خیابان مولوی تهران و ... است.

وی عنوان کرد: همایش ناظم الاطباء در پاییز سال آینده برگزار می شود و برآورد هزینه این همایش و چاپ پنج کتاب از این دانشمند کرمانی ۴۰۰ میلیون تومان است که ۱۰۰ میلیون تومان آن مربوط به تالیف و چاپ کتابها است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان بیان داشت: تصیح و تالیف چهار کتاب بر عهده دانشگاه شهید باهنر کرمان و یک کتاب برعهده دانشگاه علوم پزشکی کرمان است که چاپ این کتاب ها بر عهده اداره کل ارشاد اسلامی شمال استان کرمان است.