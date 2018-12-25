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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۴۵

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان:

مقبره ناظم الاطبای کرمانی بازسازی می شود

مقبره ناظم الاطبای کرمانی بازسازی می شود

کرمان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان از بازسازی محل مقبره ناظم الاطبا دانشمند کرمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده عصر سه شنبه در جلسه انجمن آثار مفاخر فرهنگی استان کرمان اظهار داشت: رکن اصلی انجمن مفاخر استان کرمان کمیته علمی آن است و دستورکارهای انجمن و موارد مرتبط در کمیته علمی بررسی می شود.

وی افزود: کمیته علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با ترکیب جدید خود از سال ۹۵ شروع به کار کرد و یک تیم علمی و دانشگاهی است که توانسته نتایج پرباری طی دو سال گذشته داشته است.

علیزاده تاکید کرد: علاوه بر برگزاری همایش ملی ناظم الاطبا در کرمان برنامه های دیگری از جمله ساخت و جانمایی تندیس، نام گذاری یکی از اماکن عمومی شهر کرمان با کمک شهرداری به این نام و نصب یادمان در محل مقبره ناظم الاطباء در خیابان مولوی تهران و ... است.

وی عنوان کرد: همایش ناظم الاطباء در پاییز سال آینده برگزار می شود و برآورد هزینه این همایش و چاپ پنج کتاب از این دانشمند کرمانی ۴۰۰ میلیون تومان است که ۱۰۰ میلیون تومان آن مربوط به تالیف و چاپ کتابها است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان بیان داشت: تصیح و تالیف چهار کتاب بر عهده دانشگاه شهید باهنر کرمان و یک کتاب برعهده دانشگاه علوم پزشکی کرمان است که چاپ این کتاب ها بر عهده اداره کل ارشاد اسلامی شمال استان کرمان است.

کد مطلب 4495531

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