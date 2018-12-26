به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در هفدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای آسیا در امارات آماده می کند، هم اکنون در اردوی قطر حضور دارد و به دلیل فرصت اندک تا شروع مسابقات، کارلوس کی روش اسامی ۲۳ بازیکن نهایی این تیم را اعلام کرد.

دروازه بانها:

۱- علیرضا بیرانوند

۲- امیر عابدزاده

۳- پیام نیازمند

مدافعان:

۴- رامین رضاییان

۵- وریا غفوری

۶- پژمان منتظری

۷- محمد حسین کنعانی زادگان

۸- مرتضی پورعلی گنجی

۹- سید مجید حسینی

۱۰- احسان حاج صفی

۱۱- میلاد محمدی



هافبک ها:

۱۲- روزبه چشمی

۱۳- امید ابراهیمی

۱۴- احمد نورالهی

۱۵- وحید امیری

۱۶- اشکان دژاگه

۱۷- مسعود شجاعی



مهاجمان:

۱۸- مهدی ترابی

۱۹- مهدی طارمی

۲۰- سامان قدوس

۲۱- علیرضا جهانبخش

۲۲- کریم انصاریفرد

۲۳- سردار آزمون

تیم ملی فوتبال ایران تا روز ۱۲ دی‌ماه تمریناتش را در قطر پیگیری خواهد کرد و پس از سفر به کیش همان روز راهی امارات می شود تا خود برای حضور در هفدهمین دوره جام ملت های آسیا آماده کند.

برنامه‌های دیدارهای ایران در جام ملت‌های آسیا در مرحله گروهی به شرح زیر است:

* ایران - یمن، روز ۱۷ دی‌ماه؛ ساعت ۲۰:۳۰

* ایران - ویتنام، روز ۲۲ دی‌ماه؛ ساعت ۱۵:۳۰

* ایران - عراق، روز ۲۵ دی‌ماه؛ ساعت ۲۰:۳۰