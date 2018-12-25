ترمینال ریلی آستارا-آستارا سال آینده میلادی بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین مصطفی اف بعدازظهر سه‌شنبه در محل هتل بین المللی اسپیناس شهرستان مرزی آستارا در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاکرات بسیار خوب با وزیر راه و شهرسازی ایران، گفت: توسعه خط ریلی بین دو کشور و سرعت بخشیدن به ادامه پروژه ریلی آستارا-آستارا در دستور کار قرار دارد. ترمینال این خط ریلی در خاک آستارای ایران اواخر سال آتی میلادی به اتمام می رسد.

وی با بیان اینکه ۲۶۰ هزار تن بار ترانزیتی تاکنون از خط ریلی آستارا-آستارا جابه جا شده که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: کریدور شمال به جنوب رسما فعالیت خود را آغاز کرده و با اتصال خط ریلی آستارا به رشت جایگاه ویژه اقتصادی این طرح ریلی به خوبی دیده می شود.

مصطفی اف از مصمم بودن دو کشور برای اتصال خط ریلی آستارا به رشت خبر داد و افزود: اتصال این خط ریلی افزایش مبادلات اقتصادی بین ایران و آذربایجان را به همراه دارد.

وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان با اشاره به احداث پل جاده‌ای در کنار پل ریلی آستارا و عملیاتی شدن این پروژه در سال آتی، اظهارکرد: ارتباطات ریلی و جاده‌ای در توسعه اقتصادی کشورها اثرگذار بوده و ایران و جمهوری آذربایجان تصمیم قاطعی در این زمینه دارند.

مصطفی اف به اراده سیاسی و تلاش‌های روسای جمهور دو کشور در توسعه روابط دو جانبه در تمامی زمینه‌ها اشاره کرد و گفت: تسهیل در رفت و آمد اتباع دو کشور در دستور کار قرار دارد.

وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان ادامه داد: مبادله تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در ۱۱ماهه گذشته میلادی با افزایش ۷۳ درصدی همراه بوده و این روند صعودی در مناسبات اقتصادی ادامه دارد.