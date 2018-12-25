۲۳ نقطه گردشگری اردبیل به اینترنت پرسرعت مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رزمی عصر سهشنبه در دیدار با مسئولان اجرایی شهرستان نمین تصریح کرد: فراهم آوردن زیرساختهای ارتباطی و فناوری یکی از مهمترین اولویتهای مدنظر در تحقق اهداف توسعه گردشگری استان بوده و در این خصوص از سوی سازمان ارتباطات و فناوری برنامههای متعددی دراولویت اجرا قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به آمار جمعیتی و نیازمندیهای مهم ارتباطی شرایط برای برقراری اینترنت پرسرعت در بیش از ۴۰۰ روستای استان اردبیل فراهم شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل یادآور شد: در تلاش هستیم تا در طی ماههای آتی تعداد روستاهای استان اردبیل که مجهز به اینترنت پرسرعت هستند به حدود ۵۳۰ روستا ارتقا یافته و دیگر روستاها و مناطقی که از این امکان بهرهمند نیستند در برنامههای اولویتدار بعدی قرار گیرند.
رزمی ادامه داد: با برآوردهای انجام شده در اوایل سال آتی بیش از ۸۵ روستای استان تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار خواهند گرفت.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل افزود: طبق مصوبه هیئت دولت روستاهایی که دارای بیش از ۱۰۰ خانوار هستند در اولویت بهرهمندی از خدمات تلفن همراه قرار میگیرند.
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