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۴ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۳۰

مدیرکل ارتباطات اردبیل:

۲۳ نقطه گردشگری اردبیل به اینترنت پرسرعت مجهز شدند

۲۳ نقطه گردشگری اردبیل به اینترنت پرسرعت مجهز شدند

نمین - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل گفت: به منظور توجه به زیرساخت‌های ارتباطی، ۲۳ نقطه گردشگری اردبیل به اینترنت پرسرعت مجهز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رزمی عصر سه‌شنبه در دیدار با مسئولان اجرایی شهرستان نمین تصریح کرد: فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری یکی از مهمترین اولویت‌های مدنظر در تحقق اهداف توسعه گردشگری استان بوده و در این خصوص از سوی سازمان ارتباطات و فناوری برنامه‌های متعددی دراولویت اجرا قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به آمار جمعیتی و نیازمندی‌های مهم ارتباطی شرایط برای برقراری اینترنت پرسرعت در بیش از ۴۰۰ روستای استان اردبیل فراهم شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل یادآور شد: در تلاش هستیم تا در طی ماه‌های آتی تعداد روستاهای استان اردبیل که مجهز به اینترنت پرسرعت هستند به حدود ۵۳۰ روستا ارتقا یافته و دیگر روستاها و مناطقی که از این امکان بهره‌مند نیستند در برنامه‌های اولویت‌دار بعدی قرار گیرند.

رزمی ادامه داد: با برآوردهای انجام شده در اوایل سال آتی بیش از ۸۵ روستای استان تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار خواهند گرفت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل افزود: طبق مصوبه هیئت دولت روستاهایی که دارای بیش از ۱۰۰ خانوار هستند در اولویت بهره‌مندی از خدمات تلفن همراه قرار می‌گیرند.

کد مطلب 4495550
محمد میرزایی ناطق

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