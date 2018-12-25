تردد سالیانه ۲ میلیون مسافر در اردبیل/۳ میلیون تن کالا جابجا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی عصر سهشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی استان اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: ۸۷ شرکت حمل و نقل کالا در سطح استان در حال انجام فعالیتهای محول شده هستند.
وی افزود: به منظور توجه به مطالبات و درخواستهای مهم رانندگان در خصوص تسریع در بارگیری، سالن و مکان ویژه اعلام بار راهاندازی شده تا بیش از ۹۰ درصد مشکلات این حوزه برطرف شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل یادآور شد: ۴۵۸ نیروی انسانی با ۱۲۰ اکیپ در راهدارخانههای مختلف استان به صورت ثابت و سیار در حال ارائه خدمات هستند و در صورت هرگونه مشکل تردد و نگهداری از محورهای مواصلاتی استان با بسیج نیروها در آمادگی کامل قرار داریم.
رحمتی به برخورداری از ۲۵۰ دستگاه سنگین ماشینآلات راهداری اشاره کرد و افزود: با هدف توجه به نیازمندیهای بهداشتی و درمانی رانندگان تاکنون هفت هزار و ۶۰۰ فعال بخش ناوگان جادهای تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
به گفته وی تاکنون در بین رانندگان اردبیلی در حدود شش هزار و ۵۰۰ حلقه لاستیک خودروهای سنگین توزیع شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل یادآور شد: همشهریان بابت انبار نمک مورد نیاز در راهدارخانههای استان نگرانی نداشته باشند و از سوی مجموعه راهداری و حمل و نقل جادهای استان در صورت هر گونه بارش برف و مسدودسازی محورها مشکل خاصی در بازگشایی مسیر و یا تسهیل عبور و مرور وجود نخواهد داشت.
نظر شما