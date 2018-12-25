به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی عصر سه‌شنبه در بازدید از شبکه توزیع برق شهرستان نیر تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در تلاش بوده تا با توزیع مطمئن و پایدار نیروی برق و با بهره مندی این نعمت خدادادی در تمامی روستاهای استان رضایت مردم را جلب کند.

وی به خدمات قابل توجه شرکت نیروی برق در مناطق روستایی و دورافتاده استان اردبیل اشاره کرد و افزود: با افتتاح نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی تغییرات مثبت و مناسبی را در عرصه برق‌رسانی شاهد خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اضافه کرد: عملیاتی شدن پروژه نیروگاه خورشیدی با حمایت و پشتیبانی بخش خصوصی به بار نشسته تا برق مورد نیاز از این طریق وارد چرخه مصرف و مدار شود و امیدواریم با سرمایه‌گذاری و حضور هر چه مناسب بخش‌های غیردولتی توزیع پایدار برق شتاب و سرعت مناسبی را داشته باشد.

به گفته محمدی با توجه به پیشرفت کار، نیروگاه خورشیدی برق استان اردبیل با حضور مقامات استانی در ایام دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی توضیح داد: تاکنون تنها هفت دستگاه اجرایی استان اردبیل به پنل‌های تامین برق از طریق انرژی خورشیدی تجهیز شدند و این آمار از پیش‌بینی انجام شده بسیار پایین است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل تصریح کرد: به دلیل توجه به مسائل مرتبط با محیط زیست و صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، پنل‌های خورشیدی بسیار سودآور بوده و طبق مصوبات کشوری تمامی دستگاه‌ها ملزم به فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم در بهره‌گیری از این امکان هستند.