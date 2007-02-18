به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی آهنی، سفیر کشورمان در پاریس در گفتگو با شبکه بین المللی فرانس 24 در پاسخ به سوالی در مورد نگرانی ایران از تشدید مجازات های اقتصادی، اظهار داشت:: ما با مجازات های اقتصادی بیگانه نیستیم و خیلی نگران آن نمی باشیم.

وی در پاسخ به تاثیر تشدید تحریم ها علیه تهران افزود: هر چند ممکن است این قبیل مجازات ها مشکلات چندی را در پی داشته باشد اما حرکت به این سمت مایه تاسف است زیرا این اقدام، حرکتی در جهت رادیکالیزه کردن شرایط بوده و در راستای منافع منطقه به حساب نمی آید.

آهنی ادامه داد: تجربه به خوبی نشان داده که مجازات ها نمی تواند پرونده ای به این حساسیت و پیچیدگی را حل کند و ما امیدواریم که از طریق مذاکره بتوانیم به راه حل مناسب دست یابیم زیرا در این مسیر باید به دو عنصر اساسی شناسایی حق مشروع و تعریف شده ایران منطبق با - ان پی تی- از سویی و ارائه تضمین های لازم برای این که برنامه هسته ای ایران به سمت نظامی حرکت نمی کند از دیگر سو توجه داشت.

سفیر ایران در فرانسه هم چنین اظهارداشت : برای تحقق دو هدف مذکور، نیازی به جنگ یا رویارویی نیست. سیاست ما نیز در مورد تکنولوژی هسته ای کاملا مشخص است؛ ما اصلا به دنبال سلاح هسته ای نیستیم؛ زیرا اعتقادی نداریم که سلاح هسته ای بتواند امنیت ما را تامین کند.

وی درادامه این مصاحبه تاکید نمود : حتی کشورهای دیگر منطقه که دارای سلاح هسته ای هستند هم جرات استفاده از آن را ندارند از همین رو ما به دنبال سلاح هسته ای نیستیم؛ اما برعکس ما روی تکنولوژی صلح آمیز هسته ای برای توسعه کشورمان تاکید داریم.

دکتر آهنی در پاسخ به این موضع که با توجه حضور کشورهای چون هند و پاکستان در منطقه ، تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی منطقی خواهد بود، افزود: ما متاسفیم که اقدام برخی کشورها در این زمینه منجر شود به این که کشورهای دیگری نیز وارد رقابت تسلیحاتی اتمی شوند؛ این امر برای امنیت منطقه ای و جهانی خطرناک است و ما به هیچ وجه به دنبال سلاح اتمی نیستیم؛ ما وزن و اهمیت و منابع خود را داریم و این‌ها می‌تواند نقش و جایگاه ما در منطقه را تامین کند.

سفیر ایران در فرانسه درپاسخ به این سوال که درباره محاصره کشورش توسط دشمنان نگرانی ندارد؟ افزود: نه، ما فکر نمی کنیم که آنها جرات استفاده از این تسلیحات را داشته باشند. زیرا شرایط حاضر جهان اجازه استفاده از تسلیحات اتمی را به هیچ کشوری نمی دهد. سیاست کشور ما هم حرکت در این جهت نیست. تمایل و خواست ما تکنولوژی هسته ای صلح آمیز است که تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.

وی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر تلاش ایران برای نصب هزاران سانتریفیوژ در تاسیسات غنی سازی نطنز، ادامه داد: این اقدام تنها برای رفع نگرانی‌های ما در زمینه تامین سوخت هسته ای است. چرا که ما مجبوریم حدود 20 نیروگاه اتمی بسازیم و برای این باید کاملا مطمئن باشیم که می توانیم سوخت لازم را برای این نیروگاه ها که سرمایه گذاری سنگینی نیاز دارند تامین کنیم و ما در این زمینه نمی توانیم وابسته باشیم.

آیا کشور دیگری که امضا کننده ان.پی.تی بوده به اندازه ما به بازرسی آژانس در این حد تن در داده است؟ این امر کاملا استثنایی بوده است؛ با این حال آنها هیچ وقت نگفته اند که مدارک و دلایلی یافته اند که برنامه هسته ای ایران به سمت برنامه های نظامی منحرف شده است

آهنی در رد نظامی بودن اهداف هسته ای ایران به حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران اشاره کرد و گفت : ما کاملا بازرسان آژانس را پذیرا هستیم؛ ببینید آیا کشور دیگری که امضا کننده ان.پی.تی بوده به اندازه ما به بازرسی آژانس در این حد تن در داده است؟ این امر کاملا استثنایی بوده است؛ با این حال آنها هیچ وقت نگفته اند که مدارک و دلایلی یافته اند که برنامه هسته ای ایران به سمت برنامه های نظامی منحرف شده است.

سفیرایران درپاریس همچنین خاطرنشان کرد : ما بیش از 2400 نفر روز بازرسی آژانس را پذیرا بوده ایم؛ بازرسان آژانس تمام مراکزما حتی برخی تاسیسات نظامی ما را بازرسی کرده اند و دوربین های خود را در تاسیسات ما نصب کرده و بازرسی های مداوم خود را نیز دارند و ما همیشه آماده و پذیرای بازرسان بوده ایم.

وی در مورد امتناع ایران از حضور برخی بازرسان آژانس در کشورمان، گفت : ما امضا کننده پیمان ان.پی.تی هستیم و درنتیجه الزامات خود را داریم؛ ما همواره در قالب معاهده ان.پی.تی و پادمان و بر اساس الزامات آن، آماده پذیرش و حضور بازرسان بوده ایم و آنها می توانند بازرسی ها و نظارت های خود را انجام دهند و طی سال های اخیر نیز به طور منظم در ایران بوده اند.

دکتر آهنی افزود: از زمانی که شما پروتکل الحاقی را امضا کنید و آن به تصویب مجلس برسد، مساله چیز دیگری می شود یعنی شما تدابیر بیشتر و محکم تری را متعهد می شوید که ما به مدت دو سال به صورت دوفاکتو و داوطلبانه این کار را انجام می دادیم و بر همین اساس بود که ما همه فعالیت های خود را اعلام می کردیم و به آژانس گزارش می دادیم و قطعا هر زمانی که با آژانس به تفاهم برسیم و این پروتکل به تصویب مجلس برسد، بدیهی است که ما در این مسیر حرکت خواهیم کرد.

سفیر ایران در فرانسه درباره توافق کره شمالی با قدرت های بزرگ دال بر توقف برنامه هسته ای خود در ازای دریافت کمک های بین المللی و اینکه آیا ایران نیز آماده است تا به چنین توافقی دست زند؟ گفت: شرایط ما متفاوت است زیرا برنامه هسته ای کره شمالی در مسیر نظامی بوده و برنامه ایران اصلا در مسیر نظامی حرکت نکرده است.

وی در خصوص مواضع اخیر ژاک شیراک، توضیح داد: شما موضع رسمی کاخ الیزه را که در جهت روشن کردن این اظهارات بیانیه ای داده بود، دیدید اما به اعتقاد من رئیس جمهور فرانسه در مقایسه با سایر رهبران اروپایی شناخت بهتری از منطقه و حساسیت ها، اهمیت و داده های این منطقه دارد.

آهنی ادامه داد: به نظر من در ورای این اظهارات دو نکته نهفته است؛ نخست اینکه وی برای آرام کردن فضایی صحبت کرد که به ویژه از سوی آمریکایی ها و اسراییلی ها ایجاد شده بود تا ایران را تهدیدی برای منطقه و جهان نشان دهد و همه را به سمت یک رویارویی بکشانند و هدف دوم نیز این بود که شاید ایشان می خواستند به مساله بازدارندگی هسته ای اشاره کنند که البته این امر اساسا مصداق ندارد زیرا ایران به دنبال سلاح اتمی نیست.

دخالت‌ها و توطئه های آمریکا، بی اعتمادی سنگینی در افکار عمومی ایران نسبت به این کشور ایجاد کرده، اما بی شک عادی سازی و مذاکره با آمریکا تابو نیست اما به رفتار آمریکایی‌ها بستگی دارد

سفیر کشورمان در فرانسه درباره مناسبات ایران و آمریکا نیز گفت: با توجه به اقدامات گذشته آمریکا در ایران، دخالت‌ها و توطئه های این کشوربی اعتمادی سنگینی درایران و افکار عمومی کشور نسبت به امریکا ایجاد شده اما بی شک عادی سازی و مذاکره با آمریکا تابو نیست اما به رفتار آمریکایی‌ها بستگی دارد.

وی دررابطه با مسئله ارتباط ایران با اسراییل وطرح برخی مباحث مبنی برسعی ایران برای نابود کردن رژیم صهیونیستی، افزود: موضع ما درقبال اسراییل بعد ازانقلاب موضع روشنی است؛ موضع ما در این خصوص این نیست که دولت ایران بخواهد به اسراییل حمله کند؛ اصلا انتقادی که در فرانسه نیز بعضا رسانه ها در خصوص اظهارات رئیس جمهور ایران انجام دادند وارد نیست، زیرا تحلیل دکتر احمدی نژاد این بود که سیاست اسراییل که سیاستی نژادپرستانه است و حقوق فلسطینی ها را رعایت نمی کند به نابودی اسراییل منجر می شود؛ وی هرگز اسراییل را تهدید نکرده است.

آهنی در رابطه با اینکه آیا ایران و آمریکا در زمینه تروریسم و اینکه هردو قربانی تروریسم بوده اند، نقاط مشترک ندارند؟ گفت: موضع ما درباره تروریسم کاملا روشن است؛ ما خود همواره قربانی تروریسم بوده ایم و اقدامات تروریستی منافقین یا عناصر دیگری که اقدامات تروریستی درایران انجام داده اند از آن جمله است که تنها در یکی از این موارد، در انفجاری 72 نماینده مجلس ایران جان خود را ازدست دادند و به شهادت رسیدند.

سفیر ایران در فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا شما تروریسم را محکوم می کنید؟ پاسخ داد: آری، در همه جا و هر زمانی ؛ ما حتی در اسراییل نیز تروریسم را رد می کنیم اما باید توجه کرد زمانی که رژیم اسراییل به گروه های فلسطینی حمله می کند و آنها راهی جز مقابله با این تهاجم ندارند، نباید آنها را تروریست خواند، آن ها مجبور به دفاع از خود هستند.

وی در رابط با بمب گذاری های اخیر لبنان که علیه مسیحیان این کشور انجام شد، افزود: ما همه اقدامات تروریستی در هر جای جهان رخ دهد را محکوم می کنیم و مخالف تهدید جان افراد بی گناهان هستیم؛ حتی زمانی که 4 سال پیش من مسئول مذاکره با تروئیکای اتحادیه اروپا بودم، پیشنهاد ایجاد کمیته مبارزه با تروریسم را دادم زیرا این پدیده ای بین المللی است و باید اراده مصممی در سطح بین المللی برای مبارزه با آن داشت.