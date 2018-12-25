استانهای مرزی حمایت ویژه می شوند/ساخت ۱۲۰ سالن سینما

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی عصر سه شنبه در جمع اصحاب فرهنگ و هنر شهرستانهای جنوب آذربایجان غربی با اشاره به اولویت های فرهنگی و هنری در حوزه اقتصاد و اشتغال اظهارداشت: تلاش می کنیم با انتقال منابع از مرکز به استانهای مرزی کشور و حمایت از هنرمندان چهره ای جدید از شهرستانهای خلاق در این حوزه نشان دهیم.

در خصوص شناسایی هویت فرهنگی مخصوص هر شهرستان نیز گفت: تعیین قطب های فرهنگ و هنری در حوزه فرهنگ و هنر از دیگر برنامه های این وزارتخانه است تا شهرهای پیشرو در زمینه های مختلف هنری حمایت شود.

وی همچنین اظهار داشت: اجرای قوانین حمایتی برای هنرمندان نباید به صورت سلیقه ای اعمال شود و نیاز است به صورت شفاف اهداف و عملکرد وزارتخانه به مردم و فعالان این حوزه ارایه شود.

صالحی با اشاره به اینکه زمینه ساخت و بازگشایی سینما در شهرها غیرفعال فراهم شده است، یادآور شد: از ۱۵ ماه گذشته تعداد سینماهای کشور از ۲۰۰ به بیش از ۵۰۰ سینما رسیده و امسال نیز بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سینمای دیگر در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه مشکل پرداخت بیمه هنرمندان نیز تحت تاثیر منابع مالی این وزارتخانه قرار گرفته، اضافه کرد: از ابتدای شروع بکار دولت تدبیر و امید تعداد کل بیمه شدگان هنرمندان سال به سال افزایش پیدا کرده بطوریکه این رقم از ۱۶ هزار بیمه شده اکنون به میزان بیش از ۲ برابر افزایش پیدا کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ضرورت اجرای عدالت فرهنگی در سراسر کشور، تاکید کرد: استان های مرزی و به خصوص شهرهای مرزی تنها مکان تبادل کالاهای صادراتی و وارداتی نیستند و می توان از آنها به عنوان دریچه انتقال فرهنگ و هنر استفاده بهینه کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت، حمایت از هنرمندان، هدایت برنامه ها و نظارت بر برنامه های فرهنگی و هنری در سرلوحه کارهای فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

حجت الاسلام ناصر خدایاری با اشاره به احداث مجتمع فرهنگی هنری در شهرستان مهاباد گفت: در راستای تفاهم نامه صورت گرفته با استانداری آذربایجان غربی احداث مجتمع ها در دستور کار قرار می گیرد که مجتمع مهاباد یکی از آنها خواهد بود.

شجاعی معاون استاندار و فرماندار مهاباد نیز حمایت های بیشتر از اصحاب فرهنگ و هنر و فرهیختگان این حوزه را خواستار شد.

در آغاز این نشست نمایندگان هنرمندان شهرستان های جنوب آذربایجان غربی به بیان مهمترین دغدغه های اصحاب فرهنگ و هنر پرداختند.

توسعه فضاهای فرهنگی و هنری، رفع مشکل بیمه هنرمندان و اختصاص اعتبار برای اجرای همایش های فرهنگی و هنری از مهمترین خواسته های مطرح شده در این نشست بود.