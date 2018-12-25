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۴ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۴۶

طی پیامی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ارتحال آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ارتحال آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پیامی ارتحال مجاهد نستوه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام علی محمد احمدی آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم 

انالله و انا الیه راجعون

ارتحال ملکوتی فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام ضایعه ای اسفناک و غمبار بود که باعث تالم و تأثر فراوان گردید.

آن انسان شایسته،  فقیه و مرجع عالیقدر و مجاهد خستگی ناپذیر در طول حیات با عزت و سراسر معنویت خود علاوه بر مبارزه بی امان با ظلم و جور به ویژه در دوره رژیم شاهنشاهی، منشاء خیر و برکت و خدمت رسانی در دوره های مختلف مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند.

اینجانب درگذشت آن فقیه ربانی و عالم جلیل القدر را به محضر مقام عظمای ولایت، بیت معظم و معزز ایشان، ریاست محترم جمهوری اسلامی، حوزه های علمیه و جامعه متدین و انقلابی ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض نموده و از پیشگاه حضرت احدیت برای آن عالم عالیقدر رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر، عزت و شکیبایی مسالت می نمایم.

کد مطلب 4495569

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