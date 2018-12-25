استاندار کهگیلویه و بویراحمد ارتحال آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام علی محمد احمدی آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

ارتحال ملکوتی فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام ضایعه ای اسفناک و غمبار بود که باعث تالم و تأثر فراوان گردید.

آن انسان شایسته، فقیه و مرجع عالیقدر و مجاهد خستگی ناپذیر در طول حیات با عزت و سراسر معنویت خود علاوه بر مبارزه بی امان با ظلم و جور به ویژه در دوره رژیم شاهنشاهی، منشاء خیر و برکت و خدمت رسانی در دوره های مختلف مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند.

اینجانب درگذشت آن فقیه ربانی و عالم جلیل القدر را به محضر مقام عظمای ولایت، بیت معظم و معزز ایشان، ریاست محترم جمهوری اسلامی، حوزه های علمیه و جامعه متدین و انقلابی ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض نموده و از پیشگاه حضرت احدیت برای آن عالم عالیقدر رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر، عزت و شکیبایی مسالت می نمایم.