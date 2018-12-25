به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشاورز روز سه شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان پلدختر اظهارداشت: وضعیت سد معبر در پیاده روها و خیابان های پلدختر لازم است با هماهنگی پلیس اصلاح شود و مناسب سازی ها نه تنها برای جانبازان و معلولان بلکه برای عابران و سالمندان اجرا شود.

سوار روها نیز به طور کامل از طریق پارک های دوبله و سوبله در تصرف خودروهای مغازه داران و مسافران است

وی افزود: اشغال پیاده روها در پلدختر توسط مغازه داران باعث شده که عابران در سوار رو تردد کنند، این در حالی است که سوار روها نیز به طور کامل از طریق پارک های دوبله و سوبله در تصرف خودروهای مغازه داران و مسافران است.

دبیر شورای ترافیک استان لرستان گفت:سد معبر بر اساس تبصره یک بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون اصلاحی شهرداری ها به عنوان یک عامل مزاحم برای شهروندان محسوب می شود که مقابله با آن از وظایف شهرداری است.

وی افزود: سد معبر علاوه بر زشت کردن چهره شهر نوعی تجاوز به حقوق دیگران محسوب می شود زیرا پیاده رو حق استفاده شهروند برای عبور و مرور است.

کشاورز خاطرنشان کرد: سد معبر در پلدختر به خاطر این است که جاده بیرون شهر از درون شهر پلدختر می گذرد که به طور حتم باید آرام سازی و ساماندهی شود.

کنترل های لازم برای رعایت استانداردها و قوانین راهنمایی و رانندگی در پلدختر صورت نمی گیرد

وی افزود: ساماندهی وضعیت سد معبر در پلدختر در دستور کار مسئولان قرار گیرد که اجرایی کردن این مسئله نیز در جلسه شورای ترافیک مصوب شده است و در این رابطه نیازمند همکاری مردم با شهرداری هستیم.

دبیر شورای ترافیک استان لرستان گفت: خودروها در خیابان امام خمینی (ره) عمود بر محور اصلی پارک می کنند و این بدترین شکل پارک است که باید وضعیت تردد این خیابان و بریدگی های آن اصلاح شود.

وی افزود: زندگی شهری مستلزم رعایت برخی استاندارها و قوانین در حوزه های مختلف به ویژه رعایت قوانین ترافیکی است که اجرا نشدن آن مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می کند.

کشاورز خاطرنشان کرد: کنترل های لازم برای رعایت استانداردها و قوانین راهنمایی و رانندگی در پلدختر صورت نمی گیرد و اجرای پارک بان در این خیابان لازم است که باید بر اساس رعایت آیین نامه راهنمایی و رانندگی باشد.

دبیر شورای ترافیک استان لرستان گفت: برای اجرای پارکبان باید نقشه بر اساس ضوابط آیین نامه راهنمایی و رانندگی تنظیم و تهیه شود و به عنوان مصوبه در شورای ترافیک استان مطرح شود و قبل از اجرای طرح پارک بان باید به طور حتم آماده سازی و آرام سازی صورت گیرد و خیابان اصلی ساماندهی شودو برای پذیرش مردم اطلاع رسانی صورت گیرد تا این طرح با شکست روبرو نشود.