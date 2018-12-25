۳ مدیر ناکارآمد در آبادان برکنار و ۶ مدیر کارت زرد گرفتند

سید زین العابدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر خطاب به شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اظهار کرد: شما باید با برنامه ریزی اصولی، نسبت به رفع مشکلات شهری تا پیش از پایان سال جاری اقدام کنید چرا که در غیر این صورت به عنوان نماینده دولت در چارچوب اختیارات قانونی اقدام خواهم کرد.

وی با اشاره به مشکلات مبتلابه آبادان اظهار کرد: مشکلات کنونی خاص یک دولت نیست و ریشه در دولت‌های قبلی دارد.

موسوی تصریح کرد: مقایسه دولت ها با یکدیگر راه چاره برای برون رفت از وضعیت کنونی نیست و باید دست به دست یکدیگر داده و با اتحاد و همدلی موانع پیش روی آبادی آبادان را از سر راه برداریم.

سرپرست فرمانداری آبادان همچنین با اشاره به در پیش بودن جشن ۴۰ سالگی انقلاب، به جهت مقایسه وضعیت آبادان در پیش و پس از انقلاب گفت: اگر چه کم و کاستی های زیادی در شهر و استان ما وجود دارد اما داشته ها را نیز نباید نادیده گرفت.

موسوی، توسعه در بخش‌های مختلف درمان و سلامت، راه‌ها، دانشگاه‌ها، زیرساخت‌های اقتصادی و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل را یادآور شد و افزود: تمامی امتیازاتی که در این برهه به دست آمده با وجود از بین رفتن زیرساخت‌های اساسی در هشت سال جنگ تحمیلی، حاصل شده و این کار کوچکی نیست.

وی از مسئولان دستگاه‌های مختلف اجرایی خواست تا در راستای آگاه سازی شهروندان، نسبت به تشریح دستاوردهای انقلاب در واحدهای متبوعه شان اقدام کنند.

سرپرست فرمانداری آبادان همچنین با اشاره به برخورد با مدیران ناکارآمد و ضعیف در آبادان عنوان کرد: تاکنون سه نفر از مدیران ناکارآمد در این شهر برکنار و به منظور چابک سازی مدیریت اجرایی شهر به ۶ مدیر دیگر کارت زرد داده شد. قطعا این وضع تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.