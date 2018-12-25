آذربایجان غربی رنگین کمان ادیان و مذاهب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام استاندار آذربایجان غربی آمده است: فرا رسیدن سالروز فرخنده میلاد حضرت عیسی بن مریم ( ع ) و آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی را از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض کرده، سلامتی و موفقیت همه شما عزیزان را از پیشگاه خداوند متعال خواهانم.

در ادامه افزوده شده است، اکنون که صدای خوش آمدن نگاری نازنین به گوش می رسد، سزاوار است خانه و جانمان را مزین و متبرک به پذیرش انفاس قدسی بشارت دهنده رحمت الهی نموده و با تاسی از فرامین نجات بخش آن منادی مقرب ، چنین مناسبت خجسته ایی را ، چون عیدی بزرگ گرامی بداریم.

شهریاری در ادامه آورده است، جای خوشبختی است که استان آذربایجان غربی در جهان چون رنگین کمانی زیبا، به محل شکل گیری تمدن و زندگی آسوده پیروان ادیان الهی از جمله اسلام و مسیحیت که دارای نژاد، مذهب و قومیت های مختلف می باشند شناخته می شود.

در پیام استاندار آذربایجان غربی همچنین آمده است، شکی نیست با پیروی از آموزه های اصیل پیامبران و پیشوایان دینی و همچنین بهره مندی از ظرفیت مدارای توده مردم واهتمام دلسوزانه فرهیختگان، می توان به ره آورد شگرف فرهنگی - اجتماعی چنین جامعه متکثر به عنوان فرصتی مغتنم و موهبتی الهی امیدواربود، خدشه به این فرصت و موهبت، دقیقا همان چیزی است که مورد طمع و هدف بدخواهان و دشمنان دین و کشور نیز هست.

در ادامه پیام شهریاری آمده است، بنابراین بر همه ما فرض است که در حفظ و نگهداری این میراث گرانبهای معنوی کوشا بوده و بر غنای آن بیافزائیم . در این باره سخنی زیبا و شیرینی که در انجیل آمده است می تواند سرمشق زندگی همه انسانهای خیرخواه باشد آنگاه که خداوند می فرماید: " همسایه خویش را همچون جان خویش دوست بدارید "

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرده است، در خاتمه یاد و خاطره همه شهیدان و جانبازان والامقام جامعه مسیحیان آذربایجان غربی و خانواده محترم آنان و همچنین مسیحیان هم استانی را که اکنون در سایر شهرهای ایران و یا کشورهای دیگر زندگی می کنند گرامی می داریم .