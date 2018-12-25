خسارت به ۱۲ هزار تُن گندم در خوزستان صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش حسین پور عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران GTC وظیفه تأمین، توزیع، ذخیره سازی و فروش کالاهای اساسی کشور را عهده دار است و به تبع آن شرکت های غله و بازرگانی در استان ها به نیابت از آن این کار را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه کالاهای اساسی شامل گندم، روغن، شکر و برنج می شود، ادامه داد: برخی از این کالاها مثل شکر، روغن و برنج از کشورهای دیگر خریداری می شوند ولی از سال ۹۴ دیگر واردات گندم نداشتیم و طی سال های اخیر به حالت خودکفا در آمده ایم.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار با اشاره به خرید تضمینی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تُن گندم در سطح کشور تصریح کرد: هر ساله دولت برای خرید تضمینی گندم تولید شده نرخی را تعیین می کند؛ همچنین از ۹۵ به بعد نیز خرید دانه های روغنی را به صورت تضمینی در دستور کار قرار داده ایم.

حسین پور با اعلام اینکه خوزستان طی هفت سال اخیر رتبه اول خرید تضمینی گندم و در سنوات مختلف نیز به صورت مستمر رتبه دوم دانه های روغنی را بعد از استان گلستان به خود اختصاص داده یادآور شد: خرید گندم خوزستان در سال ۹۳ به میزان ۹۶۷ هزار و ۳۲۲ تُن، در سال ۹۴ به میزان ۹۶۰ هزار و ۸۴ تُن و در سال ۹۵ یک میلیون و ۳۹۶ هزار و ۵۱۴ تُن بوده است.

وی با اشاره به خرید بیش از ۶ میلیون تُن گندم طی سال های گذشته از خوزستان و مقام اول این استان در زمینه کمیت و کیفیت اضافه کرد: سال گذشته میزان خرید گندم در استان یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۵۴۴ تُن و سال جاری نیز یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۶۴۸ تُن بوده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار در خصوص خرید کلزا گفت: خرید کلزا در سال ۹۵ به میزان ۱۲ هزار و ۸۱۲ تُن، سال گذشته ۲۰ هزار و ۴۴۵ تُن و در سال جاری ۳۲ هزار و ۷۰ تُن بوده است.

حسین پور با اشاره به اینکه ظرف سه سال آینده استان خوزستان نیاز به هیچ سیلوی روبازی برای ذخیره گندم نخواهد داشت، عنوان کرد: در فصل خرید باید از مراکز روباز برای خریدهای خود استفاده می کردیم ولی به خاطر اهمیت سلامت مردم و تضمین کیفیت خریدها نسبت به تشکیل یک کارگروه تحت عنوان توسعه سیلوسازی را با مدیریت معاونت اقتصادی استانداری و دبیری این شرکت اقدام کردیم.

ذخیره سازی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تُن در خوزستان

وی با اعلام این خبر که هم اکنون ظرفیت ذخیره سازی گندم در خوزستان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تُن است، عنوان کرد: تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت ذخیره سازی گندم را تا دو و نیم میلیون تُن افزایش می دهیم.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار با اشاره به اینکه یک سیلو در شهرستان دشت آزادگان تا سال زراعی بعدی افتتاح می شود، در خصوص میزان ظرفیت ذخیره هر کدام از سیلوها گفت: ۴۴۲ هزار تُن بخش ملکی این شرکت، ۳۹۲ هزار و ۵۰۰ تن انبارها و سیلوهای کارخانجات آرد و همچنین ۶۷۱ هزار تُن نیز سیلوهای بخش خصوصی و تعاون روستایی است.

حسین پور در خصوص سرانه آرد بیان کرد: سرانه هر فردی به غیر از عشایر هفت و نیم کیلوگرم در ماه ولی سرانه افراد عشایری حدود ۱۲ کیلوگرم است.

وی با اشاره به اینکه نظارت برای استفاده از جوش شیرین با بهداشت و نظارت بر کم فروشی و گران فروشی در نانوایی ها نیز برعهده بازرسی سازمان صنعت، معدون و تجارت است، خبر داد: دولت سال گذشته گندم را از کشاورز یک هزار و ۳۳۰ تومان خریداری می کند ولی آن را کیلویی ۶۶۵ تومان برای فروش آرد یارانه ای به کارخانجات می فروشد تا آرد سرانه شهروندان تأمین شود؛ گندمی که برای نان آزادپز به فروش می رسد نیز کیلویی ۹۰۰ تومان است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار خبر داد: در سطح کشور شرکت بازرگانی دولتی با سازمان فنی و حرفه ای کشور قراردادی را منعقد کرد تا نیروهای خبازی آموزش داده شوند؛ تا سال ۹۵ در استان خوزستان ۱۲ هزار نفر ساعت آموزش نانوایان داشتیم.

حسین پور با اشاره به اینکه طی سال های اخیر تنوع نان در خوزستان افزایش داشته عنوان کرد: تنوع نان، سیلوسازی، آموزش نیروهای خبازی و رفع مشکلات مختلف از جمله دستورکارهای مهم این شرکت است.

وی با اشاره به تلاش های بسیار برای بروزرسانی کارخانجات آرد در خوزستان بیان کرد: طی پنج سال اخیر ۱۸۲ هزار و ۴۴۵ تُن گندم از خوزستان به خارج از کشور صادر و سال گذشته برای اولین بار گندم را به کشور ایتالیا برای مصرف پاستا صادر کردیم.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار گفت: گندم را به صورت ریلی و جاده ای به استان ها منتقل می کردیم ولی برای اولین بار ۲۰ هزار تُن گندم را از راه دریا از بندرامام به بندر چابهار انتقال کردیم.

حسین پور با اشاره به اینکه هر ساله از اواخر فروردین خرید تضمینی گندم شروع و تا سه ماه ادامه دارد، در خصوص اعلام خبر آسیب به ۱۲ هزار تُن گندم در خوزستان توضیح داد: تمام گندم باقی مانده در بخشی از ذخایر ۱۲ هزار و ۳۰۰ تُن است که از این میزان تنها دو هزار تُن افت رطوبتی داشته و بر اساس قانون در محاسبات از آن ۱۲ هزار تُن کسر می شود.

وی در پایان تأکید کرد: همچنین سه هزار و ۸۰۰ تُن نیز جداسازی و از استان خارج شده است؛ در این میان تنها ۶ هزار و ۵۰۰ باقی می ماند که قابل جداسازی است و قطعا آمار آسیب به گندم بسیار کمتر از رقم اعلام شده خواهد بود و تا ۲۰ روز آینده از سوی کارگروه استانداری اطلاع رسانی می شود.