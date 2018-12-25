کلیات لایحه بودجه با حضور نوبخت بررسی شد

محمد مهدی مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه امروز کمیسیون برای بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه معاونین شان در جلسه امروز کمیسیون حضور یافت.



نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: بودجه سال آینده در ۲ سقف اعتباری تنظیم شده است، در سقف اول ۴۰۷ هزار میلیارد تومان دیده شده است و در صورتی که برخی از درآمدها حاصل شود این سقف به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.



سخنگوی کمیسیون بودجه گفت: هزینه های جاری حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است، که نسبت به قانون بودجه سال ۹۷، بالغ بر ۹ درصد رشد دارد.



مفتح گفت: اعتبارات عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومان دیده شده که معادل قانون بودجه سال ۹۷ است و اعتبارات تملک دارایی مالی ۲۵ هزار میلیارد تومان است که ۱۸ درصد کمتر از قانون بودجه سال ۹۷ خواهد بود.



سخنگوی کمیسیون بودجه گفت: اگر درآمد های کشور افزایش یابد و به سقف دوم بودجه برسد، اعتبارات مالی از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۱ هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا می کند، اعتبارات عمرانی هم از ۶۲ هزارمیلیارد تومان به ۶۳.۸ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.