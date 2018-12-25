قیمت تمام شده فرش باید کاهش یابد تا این صنعت اقتصادی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در مراسم افتتاح نمایشگاه فرش دستباف که سه شنبه شب با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزارشد: قرنهاست صنعت فرش، سرانگشت بافندگان ما اعم از زن و مرد و دختران را در نوردیده و این دستهای هنرمند و توانا به این تارها و خامه های بی جان جان داده اند.

وی بیان کرد: در هر نقطه ای از ایران خرده فرهنگ هایی داریم که در صنعت و هنر فرش دست باف مجموعه فرشهای با اصالتی داریم که دنیا ما را با فرهنگ و هنر می شناسد.

استاندار قزوین تصریح کرد: برای جهانی شدن در بخش صنعت و سایر بخشها هر چقدر تلاش کنیم هویت ما نیست اما فرش ایرانی هویت ماست و هنوز در اروپا و امریکا به داشتن فرش ایرانی افتخار می کنند.

زاهدی گفت: هر چند برخی کشورها مانند چین و پاکستان تلاش کردند تا فرش ایرانی را کپی کنند اما در این راه موفق نشدند و هنوز فرش ایرانی جایگاه خاص خود را دارد.

استاندار قزوین تصریح کرد: در فرش باید به فرهنگ و هنر توجه کنیم و امروز در اغلب استانها فرشهایی داریم که شهرت جهانی دارند که هر کدام یک فرهنگ است.

وی اضافه کرد: در اقتصاد فرش باید فعال باشیم و با تشکیل شورای فرش در استانها تلاش خواهیم کرد تا باید مشکلات بررسی شود.

استاندار یادآورشد: باید قیمت تمام شده تولید فرش پایین بیاید ولی سود عرضه کننده و بافنده کم نشود به همین دلیل نیازمند حمایت هایی هستیم که تولید کننده را تشویق کند.

وی اضافه کرد: سالهاست فرش اقتصادی نیست و بافنده زیاد سود نمی برد ولی در تامین مواد اولیه از رنگ و بافت و طرح و نقشه باید جدا شود و بخشی که می تواند اقتصادی شود مجزا شود و رنگ و پرداخت متمرکزو بقیه موارد غیر متمرکز باشد.

زاهدی گفت: باید هزینه های بالاسری فرش را کم کنیم تا تولید مقرون به صرفه باشد و در کنار آن تسهیلات ارزان قیمت به بافندگان پرداخت کنیم تا کارها اقتصادی شود.