۲ میلیون واحد مسکونی در کشور نوسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی بحران استان کرمان با گرامیداشت یاد جانباختگان زمین لرزه بم گفت: حدود دو میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور نوسازی شده است.

وی با اشاره به نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی از محل تامین اعتبارت سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در اردیبهشت ماه امسال طی چهار ساعت حدود ۷۵۰ هزار هکتار باغ در کشور در اثرسرما زدگی سوخت و طبق برآورد اولیه حدود ۱۲ هزار میلیارد خسارت ایجاد کرد.

نجار با اشاره به ارائه چندین پیشنهاد به دولت برای به رفع مشکل در خصوص مصوبه استمهال وام های کشاورزی گفت: آنهایی که برای خشکسالی یا سرمازدگی وام دریافت نکرده اند، می توانند برای هر هکتار پنج میلیون تومان تسهیلات و دو میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت کنند.

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای ساماندهی سیلاب‌های استان کرمان

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: برای آبرسانی سیار به روستاهای فاقد آب آشامیدنی هزار و ۲۰ میلیارد تومان از محل ماده ۱۰ و ۱۲ در اختیار وزارت نیرو قرار داده شده است. ۴۰ میلیارد تومان هم برای آبرسانی سیار به بخش عشایری در نظر گرفته شده است.

نجار گفت: برای استان کرمان ۱۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان برای آبرسانی روستایی در نظر گرفته شده است که حدود ۱۰۳ میلیارد تومان از هزار و ۲۰ میلیارد برای استان در نظر گرفته شده است.

وی از اختصاص چهار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری و آبخوان داری خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت بحث ریزگردها برعهده سازمان محیط زیست است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ۲۰ میلیارد تومان برای ساماندهی سیلاب‌های استان کرمان اختصاص می یابد.