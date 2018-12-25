به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، زیبا اسماعیلی با اشاره به ثبت نام ۳ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی گفت: از این تعداد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و ثبت‌نام ۵۰۹ هزار نفر نیز از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پلیس ۱۰+ بوده است.

وی همچنین با تاکید بر این‌که هم‌اکنون پالایش اطلاعات ثبت‌نامی افراد آغاز شده است، گفت: اطلاعات دریافتی دسته‌بندی، پالایش و فیلتر می‌شود و آمار نهایی ثبت‌نام‌کنندگان به صورت مشخص به‌زودی اعلام خواهد شد.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: بازتوزیع بیش از ۲۶۰ هزار کارت سوخت متعلق به خودروهایی که از سال ۹۳ به بعد شماره‌گذاری شده و در دفاتر پست معطل مانده بود، آغاز شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: همچنان امکان ویرایش اطلاعات و حذف درخواست برای ثبت‌نام کنندگان وجود دارد.

وی همچنین از ابطال بیش از ۳۷ هزار کارت سوخت غیرقانونی مهاجر خبر داد و افزود: این کارت‌های سوخت‌ متعلق به کسانی بوده است که در سامانه ثبت‌نام کرده و به صورت غیرقانونی کارت سوخت خود را به فروش رسانده‌اند و در استان سیستان و بلوچستان از طریق این کارت‌ها سوخت‌گیری انجام شده است.

بر اساس این گزارش، ثبت‌نام کارت هوشمند سوخت المثنی از روز شنبه (سوم آذرماه) آغاز شد و تا روز شنبه هفته گذشته(یکم دی‌ماه) ادامه داشت.