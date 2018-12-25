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۴ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۴۶

یک مقام مسئول خبر داد؛

ثبت‌نام ۳میلیون نفر برای صدور کارت سوخت المثنی/ابطال۳۷ هزار کارت

ثبت‌نام ۳میلیون نفر برای صدور کارت سوخت المثنی/ابطال۳۷ هزار کارت

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه ۳ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی ثبت‌نام کردند، از ابطال۳۷ هزار کارت سوخت غیرقانونی افراد مهاجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، زیبا اسماعیلی با اشاره به ثبت نام ۳ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی گفت: از این تعداد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و ثبت‌نام ۵۰۹ هزار نفر نیز از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پلیس ۱۰+ بوده است.

وی همچنین با تاکید بر این‌که هم‌اکنون پالایش اطلاعات ثبت‌نامی افراد آغاز شده است، گفت: اطلاعات دریافتی دسته‌بندی، پالایش و فیلتر می‌شود و آمار نهایی ثبت‌نام‌کنندگان به صورت مشخص به‌زودی اعلام خواهد شد.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: بازتوزیع بیش از ۲۶۰ هزار کارت سوخت متعلق به خودروهایی که از سال ۹۳ به بعد شماره‌گذاری شده و در دفاتر پست معطل مانده بود، آغاز شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: همچنان امکان ویرایش اطلاعات و حذف درخواست برای ثبت‌نام کنندگان وجود دارد.

وی همچنین از ابطال بیش از ۳۷ هزار کارت سوخت غیرقانونی مهاجر خبر داد و افزود: این کارت‌های سوخت‌ متعلق به کسانی بوده است که در سامانه ثبت‌نام کرده و به صورت غیرقانونی کارت سوخت خود را به فروش رسانده‌اند و در استان سیستان و بلوچستان از طریق این کارت‌ها سوخت‌گیری انجام شده است.

بر اساس این گزارش، ثبت‌نام کارت هوشمند سوخت المثنی از روز شنبه (سوم آذرماه) آغاز شد و تا روز شنبه هفته گذشته(یکم دی‌ماه) ادامه داشت.

کد مطلب 4495602

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