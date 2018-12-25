  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۴ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۰۴

پیام تسلیت سپاه به مناسبت جان باختن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

پیام تسلیت سپاه به مناسبت جان باختن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی جان باختن تعدادی از دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی جان باختن تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.


 متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم


حادثه غم انگیز و مصیبت‌بار جان باختن ۹ تن از دانشجویان عزیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و زخمی شدن تعدادی دیگر از آنان در حادثه واژگونی اتوبوس موجب تاثر و تاسف پاسداران انقلاب اسلامی گردید .

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدیده و جامعه دانشگاهی و آرزوی صبر و شکیبایی برای آنان، علو درجات درگذشتگان و سلامتی و شفای عاجل مجروحین حادثه را از درگاه خداوند متعال طلب می کند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 4495612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه