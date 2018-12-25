آیین تودیع و معارفه روسای سازمان حفظ آثار ارتش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه روسای سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش برگزار شد.

امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در این مراسم گفت: سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مکان مقدسی است و کار کردن در این فضای نورانی نیز قداست دارد.

وی افزود: امیر سیفی که پیش از این در این فضا مشغول به خدمت بودند و امیر سرتیپ دوم محمد رضا فولادی که از امروز در این فضا قرار گرفته اند خود با آن دوران پر از حماسه و عشق آشنا هستند و از فرماندهان و پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس بوده اند. بنده از زحمات امیر سیفی که در این مسیر پر نور خدمت کردند تقدیر و تشکر میکنم و انشاءالله برای ادامه راه در کنار امیر فولادی خواهیم بود.

دریادار سیاری در پایان خاطر نشان کرد: دوران دفاع مقدس و روزهای سرنوشت ساز آن نه تنها مردم ما بلکه برای همه آزادگان جهان مایه افتخار است، چرا که ملت ایران اسلامی برای رسیدن به اهداف والای خود ایثارهایی کردند که در تاریخ بی نظیر است.

در پایان رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش طی حکمی امیر سرتیپ دوم ستاد محمد رضا فولادی را به ریاست سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منصوب کرد.