۷۰ درصد مردم شهرضا کارت هوشمند ملی دریافت کردند

علی صدری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد واجدین شرایط دریافت کارت ملی هوشمند در شهرستان شهرضا ۱۲۸ هزار نفر است که متاسفانه هنوز ۳۰ درصد از افراد اقدام به ثبت نام نکرده اند.

وی افراد واجد شرایط برای دریافت کارت هوشمند ملی را افراد بالای ۱۵ سال عنوان کرد و افزود: در شهرستان شهرضا تاکنون ۹۶ هزار کارت هوشمند ملی صادر شده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان شهرضا گفت: امسال مصادف با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران ما در یکصدمین سال تاسیس ثبت احوال به سر می بریم.

صدری گفت: از سوم دی ماه ۱۲۹۷ سازمان ثبت احوال و آمار ایران با صدور شناسنامه برای فردی به نام فاطمه ایرانی شروع به کار کرد.

وی با اشاره به این که این کار در ابتدا توسط کارمندان شهرداری انجام می شد، گفت: در ابتدا اداره ثبت احوال به اداره آمار و ثبت احوال نام گذاری شده بود اما در سال ۱۳۳۷ اداره آمار از ثبت احوال جدا شد.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان شهرضا گفت: در اسفند ماه ۱۳۰۴ سازمان ثبت احوال شهرستان شهرضا تاسیس و با آغاز به کار این سازمان تمام افراد در آن دوران دارای شناسنامه معروف به سه جلد شد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی تحول عظیمی در این سازمان به وجود آمد گفت: یکی از مهم ترین فعالیت انجام شده انجام پروژه تخصیص کد ملی برای هر شخص بود.

ریس اداره ثبت احوال شهرستان شهرضا گفت: از سال ۱۳۶۸ به بعد برای همه ایرانیان کد ملی اختصاص داده شد که سه رقم اول کد شهرستان یا محل صدور شناسنامه و شش رقم کد شناسایی یکتا و یک رقم توازن در آخر است.

صدری گفت: در سال ۱۳۸۰ با توجه به نیاز مردم پروژه کارت شناسایی ملی آغاز شد که کارت منحصر به فرد بود و از سال ۱۳۹۰ بسته به پیشرفت تکنولوژی با کارت ملی هوشمند جایگزین شد.

وی با بیان این که کارت هوشمند ملی یک تراشه دارد که اطلاعات در آن ذخیره شده گفت: تمام کارت ها ی شناسایی موجود از بانکی و غیره در این کارت تجمیع خواهد شد.

رئیساداره ثبت احوال شهرستان شهرضا گفت: کارت ملی قدیم تا آخر امسال بیشتر اعتباری ندارد و قابل تمدید هم نیست.

صدری با بیان این که ۳۰ درصد مردم شهرضا باید تا آخر سال باید کارت هوشمند ملی را داشته باشند گفت: از سال آینده اطلاعات کارت شناسایی قدیمی از سیستم حذف می شود و ادارات و نهاد های دولتی و بانک ها دیگر کارت شناسایی قدیم را قبول نمی کنند.

وی ثبت وقایع چهارگانه حیاتی ازدواج، طلاق، ولادت و فوت را از وظایف این سازمان دانست و گفت: آمار ثبت احوال پایه ابتدایی تمام برنامه ریزی ها است.

رییس اداره ثبت احوال شهرستان شهرضا گفت: از ابتدای سال تا کنون ۱۷۱۹ فقره ولادت در شهرضا ثبت شده که ۸۷۷ نفر پسر و ۸۴۲ نفر دختر بوده است.

صدری با بیان اینکه امسال ۶۲۱ وفات در شهرستان شهرضا ثبت شده است از ثبت ۶۹۶ ازدواج در سال ۹۷ در شهرستان خبر داد و افزود: متاسفانه به دلیل نبود دفتر طلاق در شهرستان شهرضا آمار دقیقی از آمار طلاق در این شهرستان در دسترس نیست.

رییس اداره ثبت احوال شهرستان شهرضا گفت: از سال ۱۳۹۳ در شهرستان دفتر پیش خوان هویت ملی تاسیس شد که پیش خوان شهید همت در چهار راه صاحب الزمان (عج) است و تمام ارائه خدمات تعویض شناسنامه، المثنی، کارت ملی در این محل انجام می شود.

صدری گفت: از سال گذشته با همکاری اداره پست دومین ایستگاه کارت شناسایی کارت ملی هوشمند نیز در شهرستان شهرضا تاسیس شده است.