حضور ۲۷۶ ناشر و نمایندگی در سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان

میثم نمکی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری سومین جشنواره سراسری کتاب کاشان اظهار داشت: این نمایشگاه سراسری در ۱۷۶ غرفه و در محل مصلی بقیه الاعظم کاشان برگزار می شود و ناشران و نویسندگان از سراسر کشور در سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان شرکت می کنند.

وی این نمایشگاه سراسری کتاب را سیصد و هفتاد و هفتمین نمایشگاه استانی کشور عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه از پنجم لغایت یازدهم دی ماه دایر بوده و علاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی می توانند از ساعت ۱۵ لغایت ۲۱ از سومین نمایشگاه سراسری کاشان بازدید کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان این نمایشگاه را چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان قلمداد کرد و گفت: مراسم افتتاحیه این نمایشگاه فردا ساعت ۱۳ و با حضور مسئولان کشور و استانی آغاز می شود و مدعو ویژه این مراسم نیز قادر آشنا، مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران است.

نمکی ضمن اشاره به تعداد ناشران و عناوین موجود در سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان ابراز داشت: ۲۷۶ ناشر و نمایندگی با بیش از ۶۳ هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه حضور پیدا می کنند و برنامه هایی از جمله کارگاه های آموزشی، ویژه برنامه های جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان، کارگاه شعر و داستان نویسی، شب شعر، غرفه مطبوعات و نشریه های کاشان و اجرای نقالی برای این نمایشگاه درنظر گرفته شده است.